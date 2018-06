Újabb borsot tör az utasok orra alá a Wizz Air

Módosította a kézipoggyászok felvételének szabályozását a Wizz Air – derül ki az Utazómajom írásából. A lépéssel igyekszik a külön díjért igénybevehető Priority szolgáltatás felé terelni az utasokat.

Lassan nem múlik el hónap, hogy a nagy fapados légitársaságok ne módosítanák az üzletszabályzatukat. A változásokban közös, hogy többnyire a bevételek növelését célozzák, és általában nem adnak ki róla sajtóközleményt, így az utasok csak a bevezetésük után szembesülhetnek az új helyzettel.

Most épp a Wizz Air van soron, amely szigorítja a kézipoggyászok felvitelét.A légitársaság legutóbb tavaly október végén módosította szabályzatát: akkor eltörölte a nagy kézipoggyász díját, ám a mérethatárát lecsökkenték 55 cm x 40 cm x 23 cm-re, és 10 kg-ban a tömegét is maximálták. A Wizz Air azonban csak azoknak garantálja a kézipoggyászuk felvitelét a fedélzetre, akik igénybe veszik a WIZZ Priority szolgáltatást (a WIZZ Go, WIZZ Plus és a WIZZ Privilege Pass csomagban ez szintén elérhető). A WIZZ elsőbbségi beszállás díja 1650–3300 Ft online vagy telefonos vásárlás esetén, illetve 8250 Ft a repülőtéren megvásárolva.

Aki nem akarja kifizetni ezt a különdíjat, annak csak akkor garantálják a kézipoggyász felvitelét, ha annak mérete legfeljebb 40 × 30 × 18 cm, ezt az ülés alatt helyezheti el. A többieknél az érkezési sorrend döntött: ha a beszállításnál úgy ítélik meg, hogy nem fér több nagy kézipoggyász a felső tárolórekezsekbe, akkor a beszállító kapunál (tehát már a biztonsági ellenőrzés után) elveszik a kézipoggyászát, és átrakják azt a csomagtérbe, ahol ingyen elszállítják.

Már nem érdemes rohanni

Az Utazómajom írása szerint mostantól viszont már nem számít az érkezési sorrend, és biztosan a csomagtérben köt ki annak a kézipoggyásza, aki nem rendelkezik elsőbbségi beszállással (kivéve továbbra is a legfeljebb 40 × 30 × 18 cm méretű táskákat).A kis bőrönddel érkezők poggyászát tehát mindenképpen elveszik a beszálláskor,azokat az érkezési repülőtéren a csomagkiadó futószalagnál vehetik majd fel. Ha valaki el akarja kerülni az érkezéskor a várakozást (és a csomagja esetleges megdézsmálását), akkor plusz pénzt kell fizetnie az elsőbbségi beszállásért, vagy kisebb táskába pakolni.

A légitársaság, amely lépésével egyébként a Ryanair gyakorlatát követi, nem adott ki előzetesen hivatalos sajtóközleményt a változásról, az Utazómajomnak küldött válaszában azonban megerősítette azt.Az intézkedést a késések elkerülésével és az utaselégedettség növelésével indokolta,pontos dátumot azonban nem írt a bevezetésre, csak annyit, hogy „mostantól", illetve hogy az egyes repülőtereken „fokozatosan" történik. Ehhez nyilván egyeztetni kell még az egyes repülőtereken működő földi kiszolgáló cégekkel is.

Kérdés, mi történik akkor, ha túl sokan vesznek Priority beszállást, és nem fér fel mindenki bőröndje. Egyik szerzőnk Szófiában járt így nemrég, ahol – beszámolója szerint – olyanok csomagját is a poggyásztérbe tették, akik kifizették az elsőbbségi díjat. Kérdésünkre a Wizz Air ezt a választ adta: