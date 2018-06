Mostantól eggyel több lakott Kanári-sziget van

Egy mindössze 29 négyzetkilométeres sziget lett a Kanári-szigetek legújabb tagja, amit La Graciosa hosszú küzdelem után nyert el.

A spanyol szenátus illetékes bizottsága jóváhagyta, hogy La Graciosa hivatalosan is a Kanári-szigetek nyolcadik lakott szigete legyen - írja a Daily Mail. Az aprócska sziget, amelynek 721 állandó lakója van, közigazgatásilag továbbra is a tőle mindössze egy kilométerre délre lévő Lanzarotéhoz tartozik majd, a hivatalos státusz elnyerése mégis hatalmas győzelem az évek óta kampányoló helyiek számára.

A Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro, Fuertventura, Lanzarote és La Gomera mellé nyolcadikként felzárkózó La Graciosán nincs aszfaltút, és csak két település található rajta: La Caleta del Sebo és Casas de Pedro Barba. Strandjai azonban gyönyörűek, és a sziget már most is 25 ezer látogatót fogad évente. Gyakran hívják a paradicsomnak is, egyébként a Chinijo Nemzeti Park része.

Nézze meg galériánkat a gyönyörű szigetről!

A Kanári-szigetek Spanyolország legdélebbi autonóm közössége. A szigetcsoport Marokkó partjaitól 125-200 km-re található, 13 szigetéből nyolcat laknak. Állandó lakosainak száma 2,1 millió fő, de kellemes klímája miatt kedvelt célpontja a turistáknak, tavaly már 16 millióan látogattak el oda.