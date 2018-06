Pálinka és elcsattanó pofonok kísérik a magyar esküvőket

Pálinkás nemzet vagyunk: ez fogy a legjobban az esküvőkön a Szallas.hu legfrissebb felmérése szerint. Éjfélkor minden második lakodalmon töltött káposztát tálalnak fel. A szállásadók kétharmadánál alkudozik a pár az esküvő költségeiről, de nem ritka az sem, hogy az eseményt lemondják a frigy meghiúsulása miatt. Bunyóra, pofozkodásra, sértődésre és detoxra is volt már példa esküvőn.

Pálinka folyik a csapból is a legtöbb hazai lagziban: a gyakran lakodalmi helyszínt is biztosító szállásadók 40 százalékánál a magyar töményből fogy a legnagyobb mértékben a Szallas.hu partnerei körében végzett felmérése szerint. A gyümölcspárlatot követi fej fej mellett a bor és a sör, a többi rövidital csupán kis mértékben csúszik. A leggyakoribb éjféli menü a töltött káposzta, minden második lagzin találkozhatunk vele. Ötből egy alkalommal hidegtálakról válogathatnak a vendégek, tízből egyszer pedig a vacsora maradékát tálalják újra, de néhol a pörköltet is ilyenkor szervírozzák.

A leggyakrabban a 4 és 3 csillagos hotelek, panziók és a kastélyszállók biztosítanak helyszínt a menyegzőknek. „A legelterjedtebbnek az elegáns dekoráció számít, minden második lagzi ilyen sémájú – mondta Keresztes Nóra, a Szallas.hu marketing menedzsere. – Az esküvők közel harmadánál letisztult, természetes dekort választanak, tízből egynél pedig kimondottan a vintage stílusjegyek uralkodnak." A talpalávalót az esetek kétharmadában zenészek biztosítják, akiknek széles repertoárjában több stílus is megtalálható, így minden generáció táncra perdülhet az este során. A pár végül nem mindig ér révbe: ötből két szállásadónál mondtak már le esküvőt a frigy meghiúsulása miatt.

Romantikus, sportos és veszélyes is lehet az esküvő

Emlékezetes és extrém történetekre is akad bőven példa a szállásadóknál: az egyik tulajdonos arról számolt be, hogy vannak olyan házaspárok, akik az ő szálláshelyén ismerkedtek meg, majd ennek apropóján később nála rendezték meg a lagzijukat is. Elterjedőben van egy új trend is, miszerint a násznép körében lánykérés történik a lakodalom során. „A romantikus gesztusok persze nem mindenkire jellemzők: a nyári sportesemények bekúszhatnak az esküvőkre, nem ritka, hogy a férfiak ilyenkor összeverbuválódnak, és valamilyen okoseszközön vagy a bár tévéjén a közvetítést nézik" – tette hozzá a Szallas.hu marketing menedzsere.

Csókok mellett pofonok is elcsattannak a nagy napon: a Szallas.hu felmérése szerint volt már példa arra, hogy az ara kevert le egyet a „nullkilométeres" férjnek, de van, hogy a vendégek esnek egymásnak. Egy alkalommal a menyasszony és a vőlegény annyira összekülönbözött az éjszaka folyamán, hogy végül külön szobában hajtották álomra a fejüket" – jegyezte meg a szakember. Sajnos az is előfordul, hogy a lakodalom nem a hálószobában ér véget: egy menyasszonyrablás közben az arát elejtették, akit sérülései miatt kórházba szállítottak. Egy másik szállásadó pedig arról számolt be, hogy egy külföldi menyecske a detoxikálóban kötött ki, mert nem bírta a pálinkát, ráadásul a húga is lelkesen koccintott az új magyar rokonsággal, aminek következtében később úgy összeütközött egy ajtóval, hogy fejsérülése miatt ő is kórházba került.

Jó magyar szokáshoz híven alkudoznak a házasulók

A szállásadók kétharmadánál meglehetősen gyakori, hogy alkudni próbál a jegyespár. Mindössze tízből egy szálláshely meri állítani, hogy szinte soha nem próbálkoztak egy kis kedvezményt kicsikarni nála az esküvő cechéből. „Az ügyintézést egyébként jellemzően a pár közösen menedzseli, de ha mégsem így alakul, akkor a menyasszony ragadja magához a gyeplőt" – árulta el a részleteket a Szallas.hu szakembere.

Öt menyegzőből négy egy napos, általában délutáni érkezés a jellemző, másnap dél körüli távozással. A vendégek szállását jellemzően a pár rendezi, csupán ötből egy esetben kell a résztvevőknek maguknak fizetni. A lakodalom 3-4 csillagos hoteleknél 100 fős vendégsereg esetén 1-2 millió forintba kerül, míg a panzió, vendégház szállástípusoknál 1 millió forintból megúszhatja a pár. „Az anyagiakat szinte minden esetben a pár állja, csupán ötből egy alkalommal vállalják át a terheket a szülők" – tette hozzá Keresztes Nóra.