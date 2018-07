A legrégibb szociális bérlakások, ahol 500 éve nem nőttek a díjak

Egy eurónál is kevesebbet kell fizetni a lakóknak egy évre, cserébe viszont naponta háromszor imádkozniuk kell.

A 15.-16. század környékén volt egy német kereskedőcsalád, a Fuggerek, amely Európa leggazdagabb és legbefolyásosabb dinasztiájává vált. Bankok, gyárak, kereskedőházak és bányák álltak a tulajdonukban, de az akkori politika alakulására is kiemelkedő hatással voltak. Mindez jórészt Jakob Fuggernek volt köszönhető, akinek vagyona mai árfolyamon 400 milliárd dollárra volt tehető, ezzel minden idők leggazdagabb embere volt.

1514-ben Jakob Fugger egy szokatlan projektet indított, sokak szerint azért, hogy enyhítse az ellentmondást pénzügyi nyerészkedései és a keresztény értékek között. Ekkor kezdte el ugyanis megépíteni a bajorországi Augsburgban a róla elnevezett Fuggereit, a mai szociális bérlakások elődjét. Ezekben a lakhatásért mindössze 1 rajnai guldent kellett fizetni egy évre, ami már akkor is szimbolikus összegnek számított. Olyan keményen dolgozó katolikus családoknak szánta, akik saját hibájukon kívül szegényedtek el. Cserébe annyit kér csupán, hogy a lakók naponta háromszor imádkozzanak.

A feltételek 500 év után sem változtak az alapító akaratának megfelelően. Csak olyan rászorult katolikusok juthatnak be, akik legalább két éve Augsburgban élnek, és maradt a napi három ima is. Egy rajnai gulden jelenleg 0,88 eurónak felel meg, aminél még az turisták is jóval többet fizetnek az ott vezetett túrákért (Augsburgban egyébként ez most a 3. legnépszerűbb attrakció a TripAdvisor felhasználói szerint). A 150 jelenlegi lakónak ezen felül még 88 centet kell fizetni a helyi templom fenntartásáért, illetve 85 eurót a fenntartásra és a fűtésre – írja az Amusing Planet..

Kattintson a képre, és nézze meg galériánkat a Fuggereiről!

Az 1523-ban befejezett komplexumot többször bővítették az elmúlt évszázadok alatt, utoljára 1973-ban. A második világháború bombázásaiban megsérült épületeket újjá is kellett építeni. A Fuggereit egy fal veszi körül, több bejárattal, amelyek este 10-től reggel 5-ig zárva vannak. Ez alatt csak az ott lakók mehetnek be és ki. A lakótömböt továbbra is a Fugger-család leszármazottai igazgatják, és egy alapítványon keresztül finanszírozzák.