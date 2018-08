Rárepül a Wizz Air a Ryanair egyik útvonalára

Eilatba indít járatot Budapestről november 9-től a Wizz Air – jelentette be a társaság. A Vörös-tenger partján fekvő izraeli üdülővárosba 6090 forinttól kínál jegyeket egy irányba a cég. Ez a második útvonala Izraelbe a Wizz Airnek, amely Tel-Avivba is üzemeltet járatot.

Az új célponttal a Wizz Air versenyt teremt a Ryanairnek, amely a téli menetrendben repül oda Budapestről. Az ír légitársaság árai ugyanakkor eddig is alacsonyak voltak, 6954 forintért most is sok jegy van oda novembertől.

