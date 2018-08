Hamarosan elkészül Európa legmagasabb felhőkarcolója

A szentpétervári Lahta Center több szempontból is különleges épület. Belül még dolgoznak rajta, de kívülről már most megnézheti!

Már elbontották az utolsó darut is a szentpétervári Lahta Centernél, így a belső építési munkák befejezése után hamarosan átadják Európa legmagasabb épületét. A 462 méteres toronyház a két épületből álló moszkvai Szövetségi tornyoktól veszi át a rekorder címét, amelynek 374 méteres keleti tornyát 2017-ben adták át. Az első hat legmagasabb európai épületből egyébként öt Moszkvában van, egyedül a negyedik helyen lévő, londoni The Shard töri meg dominanciájukat, amely 310 méterével 2012-ben rövid időre a kontinens legmagasabbja volt.

A Lahta Center azért is különleges, mert öt különálló, és összefonódó tornya 90 fokban elfordul az aljától a tetejéig. A 87 emeletes épület alapja 82 méter mélyre megy le, hogy a laza talajban elég stabilitást adjon. Bár a világon csak a 13. legmagasabb felhőkarcoló lesz, a Lahta a második legmagasabb csavart torony lesz a Shanghai Tower után, és ez lesz egyben a legészakibb felhőkarcoló is. Az épület kétharmadát a Gazprom foglalja majd el, de lesz benne egy 360 fokos kilátó, egy panorámát kínáló étterem, oktatási központ, planetárium, koncertterem, színház és több közösségi tér is.

