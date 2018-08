Strandolás és lángos – ez a két dolog jut eszébe a legtöbb embernek a Balatonról. A Bónusz Brigád és a GKI Digital közös Balaton-felméréséből az is kiderült, hogy a válaszadók 27%-a legalább évente egyszer ellátogat pár napra a magyar tengerhez, és 68 százalékuknak volt már része balatoni nyaraláskor szövődött szerelmi kalandban is. És nagyon úgy tűnik, hogy már nem csak nyáron népszerű a Balaton: minden ötödik válaszadó télen is szívesen látogat ide.