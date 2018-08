Megvalósult Hitler egyik álma, csak nem úgy, ahogy elképzelte

Németországban hivatalosan is üdülőhellyé nyilvánították Prorát, ahol a nácik egy gigantikus turisztikai központot akartak felhúzni a második világháború előtt.

Rügen egy kis sziget Németország északi részén, a Balti-tenger partjánál. Adolf Hitler itt tervezte felépíteni a Prora nevű üdülőkomplexumot, amelyben a Kraft durch Freude (Erő az örömből) náci szabadidős szervezet 20 ezer turistát tudott volna elszállásolni. 1936-ban meg is kezdődött az építkezés, ám a háború miatt 1943-ban leállt.

Az építkezés helyén nyolc gigantikus betonépület maradt 4,5 km hosszan, amelyek soha nem fogadtak nyaralókat a csodálatos, homokos tengerparton. Egy részüket lerombolták 1945 és 1949 között, az NDK kommunista vezetése pedig katonai laktanyának használta a házakat, amelyek az idő múlásával egyre romosabb állapotba kerültek.

Lepusztult épületekből pazar apartmanok

Sok év huzavona után végül most mégis üdülők szállják meg a hatemeletes betonkolosszusokat, ha másképp is, mint azt a náci tervezők gondolták. Az elmúlt években ugyanis magánbefektetőknek adták el az egyes blokkokat. Közülük néhányat már fel is újítottak, és tengerre néző luxusapartmanokat alakítottak ki belőlük.

A legfrissebb fejlemény, hogy Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományi kormánya a napokban hivatalosan is üdülőhelyként ismerte el a Binzerhez tartozó Prorát. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy jövő januártól a közösség turisztikai adót szedhet – írja az NDR.de. Középtávon Binz szeretné elnyerni a tengerparti üdülőhely státuszt is, ehhez azonban további infrastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtani.