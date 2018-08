Aratott a halál ebben a gyönyörű kolostorban

Van egy szigetcsoport az északi sarkkörtől 165 kilométerre, amelynek történelme maga volt a mennyország és a pokol. Most zarándokok és turisták látogatják.

A Szoloveckij-szigetcsoport Oroszország északnyugati szegletében, a Fehér-tengeren található. Sokan talán nem is hallottak róla, pedig a hely duplán beírta magát a történelemkönyvekbe. Itt van ugyanis az északi területek legnagyobb ortodox egyházi központja, a szovjet időkben pedig itt hozták létre az első kényszermunkatábort.

A hat nagyobb sziget legnagyobbikán áll a Szoloveckij kolostor és citadella, amelyet 1436-ban alapított néhány szerzetes. A kolostor hamarosan Oroszország egyik legfontosabb és legbefolyásosabb vallási központjává vált. Kezdetben fából építkeztek, a 16. század közepétől pedig kőből építették fel a gyönyörű templomokat.

A hely történelmének azonban van egy sötét oldala is. Lenin utasítására a papokat elűzték, és 1923-ban itt hozták létre a Szovjetunió első kényszermunkatáborát, amely mintául szolgált a gulágrendszer kiépítésének is.

Ez volt mind közül a legkegyetlenebb, rengeteg rab lelte itt halálát.

A tábort 1939-ben zárták be, utána haditengerészeti kiképzőközpont lett itt. Az ortodox kolostor 1991-ben került vissza egyházi tulajdonba, felújításán azóta is folyamatosan dolgoznak. A zarándokok mellett ma már több ezer turista is látogatja a világörökségnek nyilvánított épületegyüttest. A fő sziget repülővel is megközelíthető Arhangelszkből.

