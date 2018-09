Tudta, hogy Sanghajnak két Velencéje is van? Melyik a szebb?

A világon sok olyan várost neveztek el az adott térség Velencéjének, ahol csatornák szelik keresztül a települést. Sanghajban két ilyen is van, egy harmadik pedig tőle nem messze.

Csucsiacsiao Sanghaj egyik külvárosi része Csingpu kerületben. A 60 ezres települést körülbelül 1700 éve alapították, de régészek 5000 éves leleteket is találtak már itt. A városrészt átszelik a folyók és csatornák, amelyeket összesen 36 híd keresztez, ezértSanghaj Velencéjének is nevezik. Hagyományos, régi épületei miatt kedvelt célpont a turisták körében is.

Sanghajnak azonban nem volt elég egy Velence, épített egy másikat is. Ezt már az eredetiről másolták, a csatornát pedig, ahol velencei mintájú gondolák úsznak, európai stílusú épületekkel vették körül. A belvárosban található nevezetesség szintén nagy kedvence a turistáknak, rengeteg fotó készül itt is.

Aki azonban autentikusabb élményre vágyik, és nem elég neki Csucsuiacsiao sem, annak érdemes ellátogatni Szucsouba, amelynek történelme 2500 évre tekint vissza. A Sanghajtól mindössze 100 km-re lévő várost a kelet Velencéjének is nevezik, az alábbi képre kattintva megnézheti, miért.

