Átadták a reptéren az új utasmólót

Hivatalosan átadták csütörtökön a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az új utasforgalmi épületet, a 2B terminálhoz csatlakozó utasmólót.

A mintegy 10 ezer négyzetméteres új épület egyszerre három széles törzsű és négy keskeny törzsű gépet tud kiszolgálni, a gépeket utashídon, buszon és gyalog is meg lehet közelíteni. A beruházás része a BUD 2020 fejlesztési tervnek, az új épület mintegy 7,8 milliárd forintba került.

A csütörtöki ünnepélyes átadáson Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy negyedik éve kétszámjegyű utasforgalom-bővülést tapasztalnak, idén év végére új rekord várható, 15 millió utasra számítanak. Minden eddiginél több hosszú távú járat indul most Budapestről, ezért szükség volt egy új utasforgalmi épületre. Torontóba, New Yorkba, Chicagóba és Philadelphiába, Pekingbe, Dubajba és Dohába is széles törzsű gépekkel járnak a légitársaságok.

Az utasok már augusztus elején birtokba vehették a mólót, de az egyelőre korlátozottan kezel utasokat. A belépő oldalon az útlevél-ellenőrző pontokat a következő napokban adják át, és folyamatban van a keskenytörzsű gépeket kiszolgáló utashidak telepítése is.