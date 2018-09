Ha repülőterekre gondolunk, a legtöbbünknek modern, tágas épületek jutnak eszünkbe vámmentes boltokkal és gyorséttermekkel. Oroszországban azonban számos repteret építettek fából a 20. század közepén, hogy légi összeköttetést teremtsenek az északi és a szibériai területekkel. Ezek jó része ma is működik, nemcsak valódi, de időutazást is kínálva az oda látogató turistáknak. Közülük válogattunk most össze több mint egy tucatot, melyeket az alábbi képre kattintva nézhet meg.