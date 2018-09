Az alábbi felvételt a birminghami repülőtéren készítették, ahol az Ali nevű vihar óránként 70 kilométeres széllükéseket okozott. A repülőgépek leszállását nehezítette a gyakran változó szélirány is. Az Air France érkező Airbusának nem is sikerült a manőver, de még az átstartolás is kicsit bizonytalanra sikerült.