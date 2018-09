Újabb francia város lesz elérhető repülővel Budapestről

2019. április 7-től szezonális járatot indít Budapest és Nantes között – jelentette be a Transavia France. A légitársaság Boeing 737-800-asaival heti kétszer lehet eljutni a francia kikötővárosba, jegyek pedig már szeptember 17-e óta foglalhatók.

A Transavia France légitársaság a nyári menetrendben üzemelő járatot indít a jövő év áprilisától Budapest és Nantes között. A heti kétszer, csütörtökön 20:50-kor és vasárnap 21:10-kor induló repülőjárat 2 óra 50 perc repülés után érkezik a Nantes Atlantique repülőtérre, amely egyben a Transavia France egyik bázisa is.

A Franciaország nyugati részén fekvő Nantes a Loire folyó régiójának központja, amely az ország kulturális és történelmi városa címet viseli. A kikötőváros nemcsak számos történelmi építményéről híres, hanem a képzőművészeti múzeumáról is, amelyben egyebek mellett Rubens művei és Monet vízililiom-sorozatának egy darabja is megtalálható. A Jules Verne szülővárosaként is ismert Nantes központjában egy héthektáros park terül el: a Jardin des Plantes Franciaország egyik legnagyobb botanikus kertje, amelyben közel ötvenezer virág várja a látogatókat.

A nantes-i a Transavia France második, közvetlen légi összeköttetése Magyarország és Franciaország között, a Párizs Orly repülőtérre közlekedő járata mellett. A Budapest-Nantes járatra 2018. szeptember 17. óta foglalhatók jegyek a Transavia France weboldalán.

Franciaország sorrendben az ötödik legnépszerűbb célállomás a Magyarországról induló utasok körében. Ez jól látható a budapesti menetrenden is: Nantes mellett három párizsi repülőtér (Charles de Gaulle, Orly, és Beauvais), Bordeaux, Nizza, Lyon és 2018 októberétől Marseille is közvetlenül elérhető Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről.