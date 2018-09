Velencében már azt is büntetik, ha valaki alkoholt visz a táskájában

Velence önkormányzata több olyan intézkedést hozott a közelmúltban, amelyekkel a rendbontó turistákat akarja megfegyelmezni. Most újabb rendeletet készítenek.

Velencében tilos lesz este 7 és reggel 8 között alkoholos italt a kézben vagy akár egy szatyorban is szállítani, kivéve, ha erre igazolható oka van az illetőnek. Az önkormányzat a most készülő rendelettel a köztereken részegeskedő turistákat szeretné megfékezni. A helyi rendőrség vezetője szerint nem azokat fogják megállítani, akik egy szupermarketből kilépnek, hanem azokat ellenőrzik majd, akik részegen sétálnak, és van három sör a táskájukban – írja az ANSA.

Velencében számos más intézkedést is hoztak a turisták „megfékezésére". Nemrég jelentették be például, hogy akár 500 euróra, azaz több mint 160 ezer forintra is megbírságolhatják azokat, akik rossz helyre ülnek. A polgármester akkor azt mondta, szeretnék elrettenteni azokat a turistákat, akik azt gondolják, hogy bármit megtehetnek a városban, nem tisztelik Velencét, a város etikettjét és a közbiztonságot.

A turistaáradat visszaszorítására a következő szabályokat hozták eddig:

Nem lehet megállni a hídon.

Nem lehet úszni a kanálisokban.

Nem lehet kerékpározni.

Tilos a madarakat etetni.

Tilos fürdőruhában vagy ing nélkül a városban lenni.

Tilos szemetelni.

Tilos „szerelmi lakatot" elhelyezni a műemlékeken vagy a hidakon.

Nem lehet lefeküdni vagy felállni a padokra.

Nem szabad fákra, épületekre mászni.

Nem szabad zajongani éjszaka és 13-15 óra között, szieszta idején.

A parkokban csak engedéllyel szabad piknikezni.

Tilos bérlet vagy jegy nélkül buszozni.

Rajzolni, festeni csak engedéllyel lehet.

2021-ig nem köthet ki nagyméretű, 55 ezer tonnánál nagyobb hajó.

A következő három évben nem lehet új üzletet nyitni a városban.