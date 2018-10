A híd, amelyet minden évben lebontanak és felépítenek

Lehet, hogy idén utoljára állt a Mekong folyó büszkesége, amelyet turisták ezrei látogatnak meg.

Van egy híd a Mekong folyón, amelynek messze földről a csodájára járnak. A kambodzsai Kampong Cham városát köti össze Koh Pen szigetével, de csak a száraz évszakban. Ilyenkor ugyanis túl sekély a víz a kompoknak, másrészt az esős évszak előtt le kell bontani, mert a megáradt folyó elsodorná. A hidat ugyanis bambuszból építik minden évben újra.

A bambusz elég strapabíró, akár autók vagy kisteherautók is átmennek rajta. Ilyenkor az egész hullámzik, ami nem teszi egyszerűvé az átkelést - írja az Amusing Planet. A helyieken kívül a turisták is csodájára járnak, akiknek 40-szer annyit kell fizetni az átkelésért, mint a helyieknek. Többek között épp ebből jött össze a pénz a bontásra és az újjáépítésre.

Tavaly azonban a kambodzsai kormány egy betonhidat épített a szigetre kicsivel feljebb – írja a Daily Mail. Ennek nagyobb a teherbírása, ráadásul ingyenes az átkelés rajta a szigetre, ahol ezer család él. Így megvan a kockázata annak, hogy a májustól novemberig tartó esős évszak után idén már nem építik újjá a bambuszhidat. Sokan azonban attól tartanak, hogy ezzel a város és a sziget vonzereje is megszűnik a turisták szemében. Így a híd továbbra is fennmaradhat, még ha csak gyalogos forgalomra lesz is méretezve.