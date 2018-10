Tudta, hogy van egy másik Tádzs Mahal is? Nézzen képeket!

Kicsit szerényebb, mint az eredeti, de nagyon hasonlít rá, ami nem véletlen.

Az indiai Agra mellett lévő Tádzs Mahalról szinte mindenki hallott már. A mauzóleumot Sáh Dzsahán mogul sah 1632 és 1647 között építtette gyermekszülésben elhunyt szeretett felesége, Mumtáz Mahal emlékére. Évente több mint 2,5 millió turista keresi fel a látványosságot, amely az UNESCO világörökségének része.

Indiában azonban van egy másik épület is, amely rendkívüli módon hasonlít a Tádzs Mahalra. Ez a Bibi Ka Maqbara (jelentése: a hölgy sírja), amely a Mahárástra államban lévő Aurangabadban épült fel 1651 és 1661 között. A hasonlóság nem véletlen, hiszen a mauzóleumot Sáh Dzsahán unokája, Azám Sáh herceg építtette elhunyt édesanyja emlékére, és mintául a Tádzs Mahalt választotta. Neki azonban messze nem volt annyi pénze rá, mint nagyapjának, így kevesebb a márvány benne, kupolája és minaretjei is kisebbek. Sokan ezért a szegény ember Tádzs Mahaljának is nevezik a Bibi Ka Maqbarát, amelyet azonban így is sokan látogatnak meg.

