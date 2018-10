Sötétbe borult a Boeing utastere az Atlanti-óceán felett

A British Airways Boeing 747-400 típusú gépe London Heathrow repülőteréről New Yorkba tartott, amikor elektromos problémák léptek fel. A repülő az Atlanti-óceán felett járt az írországi Shannontól mintegy 1500 kilométerre nyugatra, amikor a személyzet úgy döntött, hogy visszafordul Londonba. A gép 5 óra 15 perccel az indulás után rendben leszállt.

Az egyik utas arról számolt be, hogy a fedélzeti szórakoztató rendszer már nem sokkal a felszállás után elromlott – írja az Aviation Herald. Ezután elment a világítás a mosdókban és a kabinban is. Később a személyzeti konyhákban is kialudt a fény, és csak az utasok feletti jelzőfények világítottak. Az utaskísérők furcsa szagot jelentettek a pilótáknak, akik megpróbálták kideríteni annak forrását.

A repülő visszafordult, majd negyedórával később a kapitány azt közölte az utasokkal, hogy visszatérnek Heathrow-ra az egyik elektromos rendszer meghibásodása miatt. A földet érés után az utasokat egy szállodában helyezték el a repülőtér mellett, és átfoglalták őket a következő napon induló járatokra.