Kiszúr a Ryanair a szabályokat betartó utasaival

Meg akarta előzni az utasok felháborodását a Ryanair azzal, hogy egy hónapos türelmi időszakot adott az új poggyászszabályok betartására. Egyeseknél viszont pont ez verte ki a biztosítékot.

A Ryanair augusztus végén jelentette be, hogy ismét módosítja a kézipoggyászok felvitelére vonatkozó szabályzatát. A légitársaság akkor világosan kommunikálta, hogy november 1-jétől már csak egy kis táskát lehet ingyen felvinni a fedélzetre az elsőbbségi beszállással (priority) nem rendelkező utasoknak, a nagyobbat külön díjért fel kell adniuk a check-in pultnál a biztonsági kapu előtt. A módosításról itt írtunk részletesen.

Az ír légitársaság ráadásul azokra is gondolt, akik augusztus 31-én vagy előtte készítették a foglalást, és november 1-je után utaznak. Ők ingyen feladhatják a nagyobbik kézipoggyászukat a check-in pultnál, mivel a légitársaság az ő foglalásukhoz automatikusan hozzáadja a 10 kg-os csomag ingyenes feladását.

Előre látták a bajt?

Az egyértelmű kommunikáció ellenére sok utast felkészületlenül ért a módosítás, és nagyméretű kézipoggyászukkal érkeztek a beszállókapuhoz, ahelyett, hogy azt feladták volna a check-in pultnál. Nekik 25 euró/font díjat kellett volna fizetniük az új előírások szerint, mert a beszállókapunál ennyiért veszik el és teszik át a poggyásztérbe azokat a csomagokat, amelyek nem férnek bele a 42 x 20 x 30 centiméteres keretbe. A Telegraph írása szerint azonban ezt a díjat elengedték.

Kenny Jacobs, a Ryanair marketingigazgatója az ír állami RTÉ televíziónak arról beszélt, hogy a türelmi időszak egész novemberben tart majd. Erről azonban hivatalos közleményt nem adott ki a légitársaság. Jacobs azt is hozzátette, hogy már hetekkel ezelőtt megszületett a döntés a türelmi időszakról – írja az ír Independent.

Az intézkedés kétségtelenül kedvező hír azoknak, akik tájékozatlanul érkeznek a repülőterekre, de több probléma is van vele. Az egyik, hogy nem szűnnek meg a hosszú sorok a beszállókapunál, és a csomagok elvétele miatt továbbra is lassú lehet a beszállítás. A másik, hogy azok, akik elolvasták az új szabályokat, és ennek hatására külön díjért feladták a nagy kézipoggyászukat a check-in pultnál, hiába fizettek ezért 8 vagy 10 eurót/fontot. De azok sem lehetnek elégedettek, akik elsőbbségi (priority) szolgáltatást vettek jegyükhöz 6 vagy 8 euróért/fontért. Ők ugyan elvileg felvihetik magukkal a nagy kézipoggyászukat is az utastérbe, ám az imént idézett Telegraph-cikk szerint ezt nem mindegyikük tehette meg a túl sok kisbőrönd miatt.

A Ryanair az Origo megkeresésére közölte: „Noha az új poggyászszabályzatunk csütörtökön (november 1-jén) életbe lépett, azt kértük a beszállókapuknál dolgozó földi kiszolgálóktól, hogy méltányos megközelítést alkalmazzanak, amíg az ügyfelek hozzászoknak az új előírásokhoz." A légitársaság nem válaszolt arra a kérdésünkre, hogy visszatérítik-e a 10-kg-os csomagfeladási díjat azoknak, akik ezt kifizették, illetve hogy valóban voltak-e olyan elsőbbségi utasok, akiknek nem fért fel a nagy kézipoggyásza az utastérbe.

A Wizz Air esetében, amely ugyancsak november 1-től módosította szabályzatát a Ryanairhez nagyon hasonló módon, egyelőre nem érkeztek hasonló hírek. Az utasok náluk inkább arra panaszkodnak a Fapadosinfo blog kommentelői közül, hogy az elsőbbségi szolgáltatás díja nagyon megemelkedett (esetükben ez nem fix, mint a Ryanairnél).