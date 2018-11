Nem repül többet az Air France Budapestre

Az október 28-i csendes start után november 8-án hivatalosan is elindult az Air France újgenerációs légitársasága, a JOON első járata a párizsi Charles de Gaulle (CDG) repülőtérről Budapestre.

A téli menetrend kezdetétől a korábban az Air France által üzemeltetett járatokat – naponta háromszor – immár a 2017-ben indított JOON (kiejtése: dzsún) repüli a magyar és a francia főváros között. A járatok továbbra is a már megszokott kényelmes átszállási lehetőségeket biztosítják az Air France és KLM kiterjedt útvonalhálózatára – áll a Budapest Airport közleményében.

A JOON új színt hoz a légitársaságok világába, szolgáltatásait a legújabb utazási trendeknek és igényeknek megfelelően alakították. A Budapest-Párizs járat is egy intenzív terjeszkedés része, a magyar fővárossal egyidejűleg pedig a fjordok kapujaként emlegetett norvég Bergen felé is nyit a JOON.

Az újabb járatnyitási hullám a nyári bővítést követi. Több hosszú távú JOON-járat indult Párizsból Kairóba, Fokvárosba, Fortalezába, Mahéba és Mumbaiba az elmúlt szezonban, de Berlin, Barcelona, Porto és Lisszabon mellett immár Rómába, Nápolyba és Isztambulba is repülhetünk a JOON járatain. 2019 nyarától Ecuador fővárosába, Quitóba is utazhatunk Párizsból, ahogy a karib-tengeri Saint-Martin szigetére is, az európai desztinációk sorához pedig Madrid, Stockholm, Prága és Manchester csatlakozik 2019 nyarától.

Nézze meg a JOON formabontó biztonsági bemutatóját!