Ezekről a célpontokról álmodoznak a magyar utazók

Bora Bora lett a legnépszerűbb célpont azon a listán, amelyet a Repjegy.hu portál állított össze közel 60 ezer ember megkérdezésével a magyarok utazási bakancslistájáról.

Az online repülőjegy értékesítéssel foglalkozó portál évente egyszer rendez egy nyereményjátékkal egybekötött felmérést a magyarok utazási vágyairól. Ha a világon bárhová elutazhatna, Ön mit választana?" – ezt a kérdést tették fel idén is az utazóknak, és csaknem 60 ezren válaszoltak. A választott úti célokból az látszik, hogy nemcsak szeretünk, de merünk is nagyot álmodni.

Az álom úti célok toplistája 2018-ban

1. Bora Bora, Francia Polinézia

2. New York, USA

3. Havanna, Kuba

4. Maldív-szigetek

5. Seychelle-szigetek

6. Barcelona, Spanyolország

7. Honolulu, Hawaii, USA

8. Dubaj, Egyesült Arab Emírségek

9. Sydney, Ausztrália

10. Bali, Indonézia

A 2017-es toplista

1. New York, USA

2. Bali, Indonézia

3. Maldív-szigetek

4. Phuket, Thaiföld

5. Párizs, Franciaország

6. Sydney, Ausztrália

7. Los Angeles, USA

8. Honolulu, Hawaii, USA

9. Róma, Olaszország

10. Miami, USA

Idén szembetűnően dominálnak az egzotikus úti célok, miközben a közeli és általában nagyon népszerű európai városokból csak egyetlen egy fért fel a listára, Barcelona. A nagy kedvencek közül se London, se Róma, sem pedig Párizs nincs a top tízben. Sőt a legnépszerűbb egyesült államokbeli városokból is csak kevés szerepel a listán.

Talán a legnagyobb meglepetést mégis Francia Polinézia legismertebb szigete, Bora Bora jelenti. Ez a távoli hely tavaly még az első tízbe sem jutott be, idén pedig már ezt az úti célt választották a legtöbben. Olyan városokat utasított ezzel maga mögé, mint az eddigi évek abszolút nyertese, New York, amely azért idén is előkelő pozícióban; a második helyen végzett.

Bora Bora mellett felbukkantak további új szereplők is, például az Indiai-óceán paradicsomi szigetcsoportja, a Seychelle-szigetek, a hangulatos karibi szigetország, Kuba és az Egyesült Arab Emírségek egyik legfelkapottabb városa, Dubaj. A Maldív-szigetek, Bali és Hawaii viszont alaposan befészkelte magát a fejünkbe. A három egzotikus szigetet idén sem tudta elmozdítani semmi a magyarok bakancslistájáról.