Most kiderült, mi történt a szexszigeten - videó

Ha nem is az eredetileg tervezett helyszínen, de nagy siker lett az orgiákról és drogokról elhíresült rendezvény. Most részletek is kiderültek róla.

Tavaly ősszel nagy botrányt váltott ki az a kolumbiai cég, amely erotikus reklámfilmben hirdette szolgáltatásait. A Good Girls Company klipje egy kirándulást ajánlott egy magánszigetre, ahol a látogatókat korlátlan szex, alkohol- és ételfogyasztás várja, sőt a kábítószer élvezetéért sem fog senki szemrehányást tenni.

A helyszín egy magánsziget lett volna Cartagenától nem messze, a reklám által kiváltott felháborodás miatt azonban a kolumbiai hatóságok mindent megtettek, hogy betiltsák a november végére tervezett rendezvényt. Az all-inclusive orgiát így egy karib-tengeri magánszigetre tették át egy luxusszállodával együttműködve – nyilatkozta a New York Postnak a sziget PR-főnöke, Tony, aki annyit árult el a lapnak, hogy az illető országban megengedőek a törvények a prostitúcióval és droggal szemben.

A rendezvényt decemberben meg is tartották. A 6000 dolláros (1,7 millió forint) részvételi díjat harmincan fizették be, egy pár kivételével mindegyikük férfi, a felük nős – mesélte az egyik vendég a Sunnak. Volt köztük két híres kanadai popsztár is. Mindenkire két nő jutott, akik bármikor rendelkezésre álltak, de volt olyan óra is, amikor egyszerre 15 nő kényeztette a vendéget. „15 perccel azután, hogy hajóra szálltam, már ágyban is voltam velük” – mesélte.

A szexsziget ötlete öt baráttól származik, akik a 30-as, 40-es éveikben járnak. A csapat tagjai – akik között van tőzsdei spekuláns és éjszakaibár-tulajdonos – maguk is keményen buliznak, és eljárnak szexpartikra. Afféle Robin Hoodnak tartják magukat a saját területükön.

A PR-főnök szerint voltak különleges kérések is a vendégektől. Egyikük például a magas sarkú cipőkre gerjedt, így elintézték neki, hogy a szexuális aktus közben használja. Másikuk mindent meztelenül akart csinálni, beleértve az ejtőernyős ugrást is az örömlányokkal. Volt, aki egy kiló kokaint akart hozni magával, de lebeszélték róla. Ehelyett „a helyes irányba terelték” a vendégeket az érkezés után – mondta Tony, hozzátéve, hogy ők maguk nem árulnak drogot, csak közvetítik az ilyen kérést.

Az első orgia sikerén felbuzdulva a szigeten egész évben tartanak magánrendezvényeket. Eddig egy tucat ilyet szerveztek, volt, hogy Szaúd-Arábiából érkezett egy csoport. Az idén megtartandó második éves orgián már 800-1000 nő közül lehet választani a vendégeknek webkamerán már az érkezés előtt.