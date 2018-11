A világot olcsón is be lehet járni

November végén már hetedik alkalommal szervezik meg a Járatlan Utakon Fesztivált, Magyarország legnagyobb független és extrém utazókat megszólító rendezvényét.

Az eseményen több mint 90 előadás és kerekasztal-beszélgetés lesz utazásról két nap alatt hat teremben. Hazai és külföldi független utazók, „hátizsákosok" gyűlnek össze erre a hétvégére a világ minden részéből, hogy megosszák történeteiket és tapasztalataikat a közönséggel. Volt, aki hosszában átstoppolta Dél-Amerikát, és akadt, aki a koreai határtól stoppolt vissza Magyarországra. De szó lesz zéró büdzsé utazásról, fotózásról, ösztöndíjakról, gyerekkel történő utazásról is.

Lesznek országspecifikus előadások is, az adott témában tapasztalt utazóktól, antropológustól. Így kerül terítékre India, Kína, Indonézia, Mexikó, USA, Irán, Afrika több országának járatlan útjai is, de eljuthatnak velük a Húsvét-szigetekre is. Idén angol nyelvű előadásokkal is készülnek, mert vendégül látják a cseh társrendezvényt is hat előadás erejéig. Ismét lesz 3D-s barlangos vetítés, ahol a cseh barlangász szövetség elnöke kalauzol el a cseppkövek birodalmába.

Idén újdonságként terveznek 46 workshopot és kerekasztal-beszélgetést is, amelyekben 90 tapasztalt utazó vesz részt, őket lehet faggatni az adott tematikában. Ingyen ki lehet majd próbálni a virtuális 3D-sisakot is, amellyel a világ bármely pontjára eljuthatunk pár másodperc alatt: az Everest tetejétől kezdve az Amazonas dzsungelén keresztül egészen az egyiptomi piramisokig barangolhatnak a látogatók.

A rendezvényt a terézvárosi Fáklya Klubban tartják 2018. nov. 24-25-én. További információkat itt talál.