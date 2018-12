Rejtett kamerával filmezték le a hotelben zuhanyzó vendéget

100 millió dollárra perli a Hilton Worldwide hotelláncot egy nő, mert egyik szállodájában zuhanyozás közben lefilmezték őt, majd a felvétellel megzsarolták.

Az eset még 2015-ben történt a New York államban lévő Albany Hampton Inn and Suites nevű szállodájában, az áldozat zaklatója azonban csak nemrég kezdte el zsarolni a vendéget. A bírósági kereset szerint a chicagói nő idén szeptember 30-án kapta az első e-mailt a saját magát perverznek nevező zsarolótól. Előbb csak egy pornóoldalra mutató linket küldött a zuhanyzós videóról, amelyen a neve is szerepelt, majd több személyes adatát is elküldte.

A zaklató a további e-mailjeiben azt kérte a nőtől, hogy egy privát show-t ígérjen neki, különben a videó az interneten marad, és más webhelyekre is átmásolja. Később elkezdte elküldeni a felvételt a nő munkatársainak, azt követelve, hogy fizessen neki 2000 dollár előleget, és még ezer dollárt a jövő évre.

Az áldozat ügyvédje szerint a zsaroló a szálloda alkalmazottja lehetett, mivel több személyes adatot is tudott a védencéről. Hozzátette, hogy legalább még egy vendégről tud, akit hasonló módon lefilmeztek az adott szobában.

A Hilton Worldwide a Fox Newsnak küldött közleményében megígérte, hogy kivizsgálja az ügyet. Azt írták, hogy a szálloda legutóbbi felújításakor nem találtak kamerát a helyszínen, de támogatják a bűnüldöző szervek munkáját, hogy kézre kerüljön az elkövető, mert a vendégeik biztonsága és magánélete kiemelten fontos a számukra.