A világ első hullámvasútja, amely tengerjáró hajóra épül

A Carnival Cruise Line hamarosan felépíti az első tengeri hullámvasútját, amelyről előzetesen egy videót is közzétett.

A tengerjáró hajókon fontos a szórakoztatás, hogy több napos utakon senki se unatkozzon. Az adrenalinfüggők már eddig is sok mindent kipróbálhattak a fedélzeten – különleges csúszdákat, mászófalakat, de már drótkötélpályákat is kínálnak számukra a társaságok. A Carnival Cruise Line most olyannal rukkolt elő, amivel más még nem: hullámvasutat épít egyik hajójára.

A Boltnak elnevezett attrakciót a cég új tengerjárójára, a Mardi Grasra szerelik majd fel. Közel 250 méteres lesz, a legnagyobb sebessége pedig elérheti a 64 km-/h-t. Eközben több hurkot és csavart is megtesz majd, ami a tenger felett 60 méterrel különösen nagy élménynek ígérkezik. Ami még különlegesebbé teszi a hullámvasutat, hogy az utazók saját maguk választhatják meg a sebességet egy gázpedál segítségével. A végén persze mindenki képet kap majd az utazásáról.

Minderre még egy kicsit várni kell, a Mardi Grasst ugyanis csak 2020-ban kezdik el építeni, és 2022-ben szállítják le. Ez lesz a legnagyobb hajó a Carnival flottájában, és az első Észak-Amerikában, amelyet cseppfolyósított földgáz hajt majd. A bázisa a floridai Port Canaveral lesz.