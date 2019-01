Megvan, mely légitársaságok járatai a legpontosabbak

Hagyományos és diszkont kategóriában is győztest hirdettek.

2018-ban immár második egymást követő évben a Delta Air Lines lett a világ legpontosabb hagyományos légitársasága a FlightGlobal cég adatai szerint – számol be a Daily Mail.Az amerikai légitársaság járatainak 86,09 százaléka érkezett pontosan tavaly,ami még a 2017-es évinél is 0,19 százalékponttal jobb eredmény.

A legpontosabb hagyományos légitársaságok

(zárójelben a legfeljebb 15 perces késéssel érkező járatok aránya)

1. Delta Air Lines - 86.09%

2. Qatar Airways - 85.88%

3. KLM - 85.04%

4. ANA - 84.2%

5. Aeroflot - 82.98%

6. Alitalia - 82.27%

7. Emirates - 82%

8. United Airlines - 80.75%

9. American Airlines - 80.28%

10. SAS - 78.69%

A repülési adatokat elemző cég naponta több mint 120 ezer légi járat érkezési adatait vizsgálta világszerte több mint 600 különböző forrásból. Egy járat érkezését akkor tekintette pontosnak, ha az a menetrend szerinti időhöz képest kevesebb mint 15 perc késéssel érkezett a kapuhoz.

A FlightGlobal a diszkont légitársaságok között is eredményt hirdetett. 2018-ban az a ritka helyzet állt elő, hogy két cég is osztozott az első helyen, mivel hajszálra pontosan ugyanazt az eredményt hozták:az Azul és az Ibera Express járatainak is 86,47 százaléka érkezett pontosan.Ez egyben azt is jelenti, hogy megelőzték a legjobb hagyományos társaságot is.

A legpontosabb diszkont légitársaságok

(zárójelben a legfeljebb 15 perces késéssel érkező járatok aránya)

1. Azul - 86.47%

2. Iberia Express - 86.47%

3. Spirit Airlines - 82.04%

4. IndiGo - 81.1%

5. Air Asia.com - 80.97%

6. Sky - 79.81%

7. Gol - 79.47%

8. Southwest Airlines - 79.35%

9. Allegiant - 77.71%

10. Flybe - 77.34%