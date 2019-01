A világ legkisebb királyságát egy bigámista alapította

Az európai sziget strandjait ma turisták népesítik be. Nézze meg galériánkat Tavolaráról!

Az Olaszországhoz tartozó Szardínia északkeleti partjától alig egy kilométerre van egy sziget, amely mindössze öt négyzetkilométer. Az egyik végén egy 565 méteres dolomitkúp van, a másikon egy földnyelv homokos stranddal. Ez Tavolara, a világ legkisebb királysága, ahol elmúlt kétszáz évben Giuseppe Bertoleoni leszármazottai éltek.

A genovai polgár 1807-ben érkezett a lakatlan szigetre, ahová két felesége közül az egyikkel a bigámia vádja elől menekülve telepedett le. Bertoleoni kecsketenyésztésből és halászatból élt a családjával, és rögtön ki is kiáltotta magát Tavolara királyává. Státuszát Károly Albert, a Szárd–Piemonti Királyság uralkodója el is ismerte 1936-ban, miután a szigeten vadászva elbűvölte őt a férfi vendéglátása. Később az 1861-ben egyesített Olasz Királyság első uralkodója, II. Viktor Emánuel is elismerte az apró királyságot.

Tavolara története ezután több fordulatot vett, egyes források szerint egy időben még köztársasággá is alakult, ám ezt mások cáfolják. Ami biztos, hogy egy egyezség nyomán Mariangela királynő 1934-es halála után az Olasz Királyságra szállt Tavolara, viszont de facto továbbra is a család önjelölt uralkodói irányítják a területet. A ma hivatalosan az Olasz Köztársasághoz tartozó sziget strandján nyaranta sok turista megfordul, a Bertoleoni-család pedig éttermet is üzemeltet ott.

