Lépjen Ön is a gladiátorok útjára!

Korábban kevesen ismerték, szinte csak a legmerészebb természetjárók járták végig a Visegrádi-hegységben található Spartacus-ösvényt. Az 1930-as években eredetileg a vadászok számára kialakított útvonal mára minden kirándulni vágyó ember számára elérhetővé vált. A Pilisszentlászló és Visegrád között mintegy 5 kilométeren át kanyargó ösvényről gyönyörű kilátás nyílik a Duna irányába a Börzsönyre, valamint megcsodálhatjuk az Apátkúti-völgy vadregényes szépségét és Visegrádot is. A Spartacus-ösvény környékén akár több napot is eltölthetünk, hiszen többet között a Rám-szakadékhoz és Dobogokőre is ellátogathatunk egy hétvége alatt. 2015-ben a Pilisi Parkerdő Zrt. új táblákkal, új jelzésekkel tette teljesen turistabaráttá az ösvényt, így a kezdő túrázók számára is kiváló célpont lehet.