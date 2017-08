Koncert a Balaton közepén

Tihanynál futott ki a frissen felújított Kossuth komp a Balatonra pénteken reggel tíz órakor, és a fedélzetén az Alma együttes koncertjét hallgathatták meg a gyerekek és a szülők. Ezen kívül bűvészshow is volt, de lehetett horgászbotot vagy legyezőt is készíteni, és persze minden gyerek kezében volt vattacukor, lufi vagy nyalóka.

Az Origo stábja is elment a kompra, hogy megnézze a Nagyon Balaton családi rendezvényét – és azt láttuk, hogy a gyerekek is, de a szőlők is nagyon élvezték a koncertet is, és a bűvészshow-t is. Cukibbnál cukibb kicsiket láthatnak a kompkoncerten készült hangulatos videóban!