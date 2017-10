Halálos vírusok egy szigorúan őrzött magyar laboratóriumban

Létezik egy szigorúan őrzött laboratórium Magyarországon, ahol a legveszélyesebb, halálos vírusokkal, baktériumokkal dolgoznak a kutatók. A laboratórium munkatársainak táskájában mindig hordani kell egy kártyát, bárhová mennek. A kártyára rá van írva, hogy milyen kórokozókkal dolgoznak, így ha az utcán elájulnak, és a mentők megtalálják ezt a kártyát, tudják majd, hogy előfordulhat: valamiféle különleges vírusfertőzés is állhat a rosszullét hátterében.

A kutatók a laboratóriumban új vírusokat keresnek, valamint azt is vizsgálják, hogy hogyan fertőznek ezek a kórokozók, és gyógyszerkísérletek is zajlanak. Dr. Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont virológiai kutatócsoportjának vezetője az Origo stábjának megmutatta ezt a különleges laboratóriumot, és azt is, hogyan mehetnek be és jöhetnek ki a kutatók onnnan. Azt is elmondta, hogy mi történne, ha egy kémcsövet vagy egy vírusokkal teli tálkát elejtene egy laboratóriumi dolgozó.

