Ilyen cuki pingvinekkel sétálhat bárki minden nap

Kiengedik a pinvineket a jászberényi állatkertben minden nap, és a látogatók között sétáltatják őket minden nap délelőtt egy órát. A pingvinek kíváncsiskodnak, totyognak az emberek között, nézik és követik őket, de az is előfordul, hogy a csőrükkel kikötik a cipőfűzőket.

Az Origo stábja is ott volt egy pingvinsétán, és videót készített. Mivel cipőfűzőnk nem volt, most a mikrofonkábelt csípkedték. Minden pingvin egy-egy egyéniség, van közöttük felfedező, aki lemarad a pinvincsoporttól, és új utakat keres, de van álmodozó, bátor és félénk is.

Nézze meg a videót!