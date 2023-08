Úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó, kivéve, ha Berlinben akarsz pancsolni. A „multikulti" áldásos hatása, hogy több német strand már ki sem akar nyitni a folyamatos tömegverekedések és zaklatások miatt. Más sportlétesítmények csak német személyivel engedik be a strandolókat, amely szerintem nem sokáig fog működni, mivel nyilvánvalóan a libsik ezt kirekesztőnek fogják találni. Szegény migrik már nem tapizhatják a bikinis lányokat, hiszen nem állampolgárok, ez valóban tűrhetetlen. Igaz az is, hogy már rendszeresen a rohamrendőröknek kell a német uszodákat kiüríteni az erőszakos afrikai és közel-keleti bevándorlók miatt.

Egy nagyszerű ötlettől vezérelve ingyenessé tette a német kormány a belépést az uszodákba a papírok nélkül érkező illegális bevándorlók számára. Hiszen a pancsi az első lépés a sikeres integráció felé.

Persze nem csak a főváros küzd ezzel a problémával, egy hete Mannheimben 40 migráns esett egymásnak az uszodában, és országos szinten sem jobb a helyzet.

A szírek és az afgánok rendszeresen megküzdenek egymással a strandokon.

A libsik szerint ez teszi szép színessé a társadalmakat, ha a síita-szunnita, arab-indogermán ellentéteket semleges svájci bicskákkal oldják meg a betolakodók.

A bűnügyi statisztikák magukért beszélnek, 5,63 millió bűncselekmény egy év alatt, az azért combos. A szexuális bűncselekmények terén a csoportos nemi erőszak viszi a pálmát. Óva intek minden nőt attól, hogy egyedül futni menjen, még a biztonságosabb kerületekben se tegyék. Pár napja a berlini Schlachtensee tónál futó nőt erőszakolt meg egy csapat migráns és egy buliból hazafelé tartó 14 éves lány is áldozattá vált.

Sokszor az sem riasztja vissza a tetteseket, ha a nő férfi kisérettel van úton. Legutóbb egy csoport pár tagja lefogta a férfit, amíg a többiek erőszakot tettek a nőn, utána cseréltek. Ennél az esetnél egy 22 éves szomáliai drogdíler is jelen volt, aki már szerencsére előzetesben van. A rendőrök egy másik esettel kapcsolatban most őrizetbe vettek egy Bissau-Guineából származó, 22 éves elkövetőt. A nyomozók megpróbálják kideríteni, hogy kik lehettek a társai. Ebben, ha a kihallgatás nem is segít, de a mobiltelefonok cellainformációi az adott területen adhatnak támpontot.

A zöldpárti politikusok nagyban felelősek a kialakult helyzetért.

Már Ricarda Land, a Zöldpárt elnöke is beismerte a német köztévében, hogy fél a Görlitzer Park környékén. A közpark már egy jó ideje az afrikai drogdílerek kezén van, és Berlin egyik legveszélyesebb közterülete. Pont a zöldek ötlete volt, hogy ne rendőri erőkkel lépjenek fel az ott lebzselő migránsok ellen, hanem fel kellene osztani a parkot két részre. Az egyik felén lehessen drogot árulni, a másik fele legyen a családoké és a pihenni vágyóké. Ugye milyen haladó? Szerintem a parkolót is eloszthatnák, és az egyik felén lopott autókat árulhatnának az erre szakosodott bűnözői csoportok. Vagy a játszótér felét használhassák a pedofilok, milyen „woke" és haladó elgondolás... A CDU ötletét, hogy több rendőr és biztonsági kamera kell a parkba, a liberális kerületi vezetés merő populizmusnak nevezte.

Kisebb városokban a gondok még inkább szembetűnők, és a polgárok elvesztik a biztonságérzetüket. Milyen csodás társadalom az, ahol az őshonos lakosság már nem mer kimenni az utcára a betolakodók miatt, akiket az állam még komoly segélyekkel is honorál viselkedésük miatt. Nem is indítanak kötelezettségszegési eljárást ellenük, hiszen a jogállamiság ott adott. Milyen egyszerű, csak pár millió migráns és szivárványos zászlók kellenek, ennyi az egész recept.