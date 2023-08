„Hogyan vegyük le a lábáról a kiszemelt egy nőt?" – ez egy olyan talány, amelyre minden férfi, aki udvarlásra adta a fejét, lelkesen keresi a választ.

A praktikák tárháza persze kimeríthetetlen: egyesek frappáns szóviccekkel nyomulnak, míg mások testileg adnak bele mindent – szexinek vélt félmosollyal támadnak. Olyan is akad, aki csak egy egyszerű, de annál hatásosabb „hello"-tól várja, hogy a kiszemelt hölgy kitárja előtte a szívét... No, meg a lábát.

Az RTL Klub legújabb szégyenműsorában, a Celebrandiban szereplő tánctanár, Köcse Gyuri, a Dirty Dancingezésre esküszik.

Mindenkinek megvan, azaz ikonikus jelenet, amikor a záróbulin Patrick Swayze nemes egyszerűséggel felkapja Jennifer Grey-t, a feje fölé emeli és mindenki ujjong. Ugyanolyan olyan kilsés udvarlási biznisz ez, mint például a Titanicozás.

De hát, ugye Gyurika tánctanár, s mivel majdnem olyan szép, mint Swayze, joggal gondolta, hogy ez a kreatív praktika be fog válni az influenszer és TikTok-sztár Danicánál – be is vált, egy csók volt a jutalma.

Látják uraim, a klisék elsöprő hatását?

Az ezt követő randijukon már a túlfűtött erotika volt a meghatározó. Rendkívüli ötlettől vezérelve a furfangos sármőr kitalálta, hogy a lány különféle dolgokat potyogtasson az ő szájába. Itt jön a csavar: nem lehetett kézzel megfogni a lédús gyümölcsöt, így a lány kénytelen volt forró csókocskában átadni az ízletes szőlőt.

Ugye milyen találékony ez a hím?

Táncoslábú Gyurikánk a szavak kifejezőerejével is tudtára adta a gyanútlan Danicának a párzási szándékát, amikor a lány azt kérte, hogy fektessék le eme különös gyümölcsös játék szabályait, akkor a férfi csak így reagált:

Fektetve is jó, de állva se rossz."

Hát, nem egy sármőr?

Ezután tomboló vágyát lehűtve – vagy fokozva? – vízbe vitte az influenszert. Megjegyzem, nagyon helyesen téve mindezt: édesapám számos alkalommal hangoztatta, miért fontos az első randik egyikét uszodába tervezni, ott derül ki ugyanis, hogy ki rejtőzik a vastag sminkréteg mögött.

Így tehát, a gerle pár elmondása szerint

nemcsak lelkileg, hanem testileg is eltudtak mélyülni.

Nem maradhattak el a szaftos vágóképek sem, a szerkesztőknek mindenképpen a nézők tudtára kellett adnia, hogy milyen jó csaj is a Danica a feltöltött ajkaival, műszempillájával, fehér tangaalsóba bujtatott formás fenekével. Még mielőtt azt gondolnánk, hogy a leányzó az élete felét az edzőteremben tölti, nem igaz... ő ilyen jó testtel született.

Szeretik is az emberek: igazi kis TikTok-sztárnak minősül a 3 millió kedvelésével és több ezer követőjével. Az Instagramon magát közszereplőnek valló lánynak nem ez volt az első televíziós szereplése, feltűnt az Észbontók című műsorban, sőt több videóklipben is megmutathatta már magát. Lmen Prala: Fantastic klipjében például a fenekéé volt a főszerep.

Jól látható tehát, azt RTL Klub ismételten a minőségi műsorgyártásra adta a fejét, nívós sztorival, magas kvalitású szereplőkkel.

Tűkön ülve várom a „tomboló vágyak" következő epizódját.

Már nagyon ki vagyok éhezve...