Kétségtelen, a néhány éve nagy dérrel, dúrral beharangozott vegán hústermékek eladása eleinte gyorsan felpörög, hiszen a boltok polcain szinte a szánkba tolják a húsmentes húsokat. Amelyek ráadásul úgy néznek ki, mint a valódiak, ízre is hasonló, de – állítólag – jobb, mert segít megóvni a bolygót, és egészségesebbek leszünk. „Egyél egy vegán hamburgert, és közelebb kerülsz Istenhez!", karikírozza a vegán világmegváltást Ms. Sreet-Porter, aki majd' 45 éve a brit média egyik jól ismert alakja, és hozzáteszi:

„Hála istennek, a fogyasztók nem hülyék, és kezdik belátni, hogy a modern vegánizmus csalás. Sőt, már inkább vallás, hamis istenekkel és jogosítványokkal. Hiedelmek halmaza, amely démonizálja a hagyományos angol ételeket a pudingtól a steakig, a vesével töltött pitéig. Én legalább 95 vagy inkább száz évig akarok élni, és az utolsó leheletemig minden szombaton angol reggelit fogok enni. Igazi szalonnával, pudinggal és olyan tojással, amelyet igazi tyúk tojt. Nincs vegán kolbász, a mértékletes húsevés a jelszavam."

A szakértők szerint kevesebb húst és több olajos halat fogyasztva egészségesebbek leszünk. Ezzel aligha lehet vitába szállni, de egészségünk megőrzését aligha segíti, ha a vegyészek boszorkánykonyháiban előállított húspótlókkal tömjük magunkat. A műhúsgyártásra szakosodott Beyond Meat, amely együttműködött a McDonald's-szal a vegán hamburger előállításában, eladásai az utóbbi hónapokban harmadával csökkentek. Amerikában hiába élvezi a cég a Microsoft mogul, Bill Gates vagy az Oscar-díjas Leonardo DiCaprio támogatását, a Beyond Meat értéke zuhant a 2019-es 10 milliárd dollárról kevesebb mint egymilliárd dollárra. Az Egyesült Királyságban a Pret a Manger szendvicsüzlet-hálózat bezárta vegetáriánus és vegán üzleteinek felét, és a Meatless Farm csődbe ment. Tavaly a Vegan Kind – az Egyesült Királyság első online vegán boltja – is összeomlott. A Beyond Meat a vegán hús egyik legnagyobb gyártójának visszaesése jelentős változást hozott a vásárlási szokásokban.

A vásárlók belefáradtak a trükkökbe, a költséges húshelyettesítőkbe, amikor az élelmiszerárak összességében még mindig nem tértek vissza a járvány előtti szintre. A Grocer magazin szerint a legtöbb szupermarket 10 százalékkal csökkenti a polcain a műhústermékeket, valamint csökkenti a vegán kínálatot. Ráadásul sok szakács nem hajlandók vegán ételeket felvenni az étlapra (szerintük nem gazdaságos egy kis kisebbséget kiszolgálni).

De olvassuk csak tovább Janet Street-Porter írását!

„Ez egy borzasztóan önelégült mozgalom, amely a hozzám hasonló húsevőket tisztátalannak, környezetrombolónak, jobb esetben csak hülyének mutatja be. Pedig a vegánok az Egyesült Királyság lakosságának alig 2 százalékát teszik ki – de kicsinységüket hangerővel kompenzálják. Természetesen vannak olyanok, akik vallási vagy egészségügyi okokból kerülik az állati eredetű termékeket. A vegánok túlnyomó többségének azonban meggyőződése, hogy táplálkozási rendszerük meghosszabbítja életüket és boldogabbá teszi őket.

Az olasz konyha 75 százalékban vegetáriánus – az ízek, a szezonalitás és az alapanyagok termőhelyéhez való kötődése miatt. Nagy-Britannia élelmiszerei több mint háromnegyedét importálja, karácsonykor eper és szinte egész évben spárga is kerül az asztalra. A környezetvédelemről papolunk, miközben hetente tíz és százezer tonna káros anyagot bocsátanak ki azok a hajók és repülők, amelyek az angol piacokat látják el egzotikus vagy nálunk nem termelt zöldségekkel, gyümölcsökkel.

Európában a legegészségesebbnek a Földközi-tenger környékén élő, viszonylag szegény parasztok étrendjét tartják. A Cucina Povera – a szegények konyhája – nagyon divatos és az e szerint dolgozó szakácsok az olcsó húsokkal, rengeteg hüvelyessel, zöldségekkel készült ételeikért vagyonokat kérnek a Michelin-csillagos éttermekben.

Az az állítás, hogy a vegán ételek egészségesebbek, mint a hús alapú étrend, egyértelműen marhaság, – a Greggs kolbásztekercse közel 9 g telített zsírt tartalmaz, ami az egészséges napi bevitel 44 százaléka – mindez egy termékben.

Ami a bolygó megmentését illeti, minden mesterséges hús növényi összetevőket használ, amelyek növekedéséhez víz, műtrágya és hő kell. Az összetevőket más kontinensekről szállítják, hatalmas energiaköltséggel.

Az Egyesült Királyságban az üvegházakat egész évben fűtik, hogy a paradicsom, a bogyós gyümölcsök és a saláta iránti csillapíthatatlan vágyunkat a téli hónapokban is kielégíthessük, de az energiaköltségek óriásiak.

A vegán ételeket gyakran »fenntartható« címkével látják el – de mit is jelent ez? Egy csirke a helyi mezőgazdasági boltból vagy a burgonya egy falu termelői piacáról sokkal »fenntarthatóbb«, mint egy vegán kolbásztekercs, és kevesebb energiát és szállítást igényel. A bolygó megmentése a mezőgazdasági munkahelyek megmentését, a kisvállalkozások megmentését, a helyi táj védelmét és a közösség segítését jelenti.

A britek pedig bebizonyították, hogy hozzáértő vásárlók. A nagy vegán szélhámosságnak lassan bealkonyul."