A versenyzőt azonban ez sem állíthatta meg, így is szép eredményt ért el, a kommentelők azonban nem kímélték a róla keringő képeket.

Szerencsére a kevésbé éretlen kommentelők megvédték a sportolót, rámutatva arra, hogy a menstruációs vérben semmi természetellenes nincs, arról pedig nem tehet a sportoló, hogy éppen a verseny közben jött meg neki. Ez az eset is csak egy újabb példa arra, hogy a nők mindenre képesek, amire a férfiak is, még akkor is, ha közben épp a menstruáció különböző kellemetlen és fájdalmas tüneteitől szenvednek.

Pallant-Browne maga az Instagramon büszkén tette közzé azt a fotót, amelyen jól kivehető, hogy mennyire véres a nadrágja és amelyhez odaírta, köszöni a rengeteg támogató üzenetet és

ad még egy esélyt a menstruációs kehelynek is.

A női sportolók esetében a menstruáció és tünetei egy különösen érzékeny téma lehet, hiszen a női szervezet az intenzív edzésekre különböző módokon reagál, nem ritka az sem, hogy a profi sportolók menstruációs ciklusa felborul vagy akár teljesen el is marad a túledzettség miatt. Éppen ezért előfordulhat velük az, ami Pallant-Browne-al is, hogy a lehető legkellemetlenebb helyzetben, verseny közben jön meg nekik, ebben azonban semmi szégyellnivaló nincs. Pallant-Browne éppen ezért nem is szerkesztette meg a magáról megosztott képeket, szerinte, ha levágta volna a képről a véres részt, azzal azt üzenné, hogy valami baj van ezzel, pedig nincs ennél természetesebb a világon és hozzátette: