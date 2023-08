Gyurta Dániel is ott lesz a budapesti atlétikai világbajnokság versenyein. Az olimpiai- és világbajnok úszó tulajdonképpen hivatalból ül majd a lelátón, hiszen a külügyminiszter főtanácsadójaként és a NOB tagjaként találkozhat sportdiplomata kollégáival. Azonban szurkolói minőségében is képviselteti magát, és ahogyan a 888-nak elmondta, Halász Bence éremszerzésében reménykedik.

Természetesen én is ott leszek a budapesti atlétikai világbajnokságon, nagyon várom már az augusztus 19-ei nyitónapot, amikor - túlzás nélkül állíthatom -, ránk figyel majd a fél világ. Sajnos, még csak kívülről láttam a stadiont, tényleg impozáns látvány, gondolom, belülről még szebb és érdekesebb. Főleg azután, ha megtelnek nézőkkel, szurkolókkal a lelátók. Akik már versenyeztek ott, illetve azok, akik szemügyre vehették belülről is, a legjobbakat mondták a létesítményről

- mondta a 888 érdeklődésére Gyurta Dániel.

Gyurta Dániel emlékeztetett, több mint száz országból érkezek majd a vb-re, elképesztőn nagy az érdeklődés, a tévéközvetítés nyomán sok százmilliónyian követhetik figyelemmel a vb történéseit, és remélhetőleg világrekordokat is láthatunk az új budapesti arénában.

Az olimpiai bajnok úszó beszélt arról is, hogy melyik magyar sportolótól vár aranyérmet.

A mieinknek talán nem lehetnek igazán vérmes reményei, de a 2019-es vb harmadik helyezett kalapácsvető, Halász Bence hazai pályán újra felállhat a dobogóra. Egy kis szerencsével, akár a legmagasabb fokára is. A súlylökő Márton Anita szintén kellemes meglepetést okozhat, és titkon sokat várok férfi 4x400-as váltótól. Természetesen, számomra is kihagyhatatlanok a sprintszámok, a 100 és 200, de a maratont is igyekszem figyelemmel kísérni, annál is inkább, mert csodálatos helyszíneken át vezet a futók útja.

Emlkézetetett, már csak néhány nap van hátra a kezdésig, de azt már nyugodtan kijelenthetjük, hogy

Magyarország minden szempontból kiemelkedő házigazda lesz.

Már a Covid-járvány alatt kiderült, hogy ha sportesemények szervezéséről, rendezésről van szó, hazánkra mindig lehet számítani. A roppant sikeres 2017-es vizes világbajnokság után öt évvel tavaly is szinte hónapok alatt tető alá hoztunk egy újabb – minden résztvevő által dicsért - vizes vb-t, és néhány nap múlva kezdődik a világ harmadik legnagyobb érdeklődéssel kísért sporteseménye, az atlétikai vb. Az eddigi több, mint 300 ezer jegyvásárló önmagáért beszél, mint ahogy az is, hogy sikerrel teljesítettük ezt az újabb kihívást.

Sok külföldi kollégám érkezett és érkezik a versenyekre, egyöntetű véleményük, hogy büszkék lehetünk arra, hogy Budapest már több ízben bebizonyította, hogy a világ legnagyobb sporteseményeit magas színvonalon képes megrendezni - zárta gondolatai Gyurta Dániel.