Jánosy Károly: Néhány nap múlva kezdődik hazánk történetének legnagyobb szabású sporteseménye, a budapesti atlétikai világbajnokság. Könnyebben vagy éppenséggel nehezebben veszi a levegőt a rajthoz közeledve?

Németh Balázs: Talán nem hangzik nagyképűen, de nyugodt vagyok és magabiztos. Azt hiszem, minden fontos teendőnket elvégeztük, ezért nem csak nekem, de a szervezőbizottság tagjainak is nyugodt és tiszta lehet a lelkiismerete. Próbáltunk minden augusztus 19. és 27. közötti, normális körülmények között várható forgatókönyvre felkészülni. Persze, akad még munka bőven, mégis egészséges önbizalommal várhatjuk a megnyitót, annál is inkább, mert augusztus 15-én, kedden már megnyitottuk az edzőpályákat, a belvárosi szurkolói zónát, a nemzetközi szövetség magas rangú vezetői is itt vannak már, szóval megkezdődött a sportdiplomácia nagyüzem is.

Jánosy Károly: Mitől tartott a leginkább a hajrához közeledve, mennyire lehetett felkészülni a váratlan eseményekre?

Németh Balázs: Elképesztően nagy és szerteágazó ez a rendezvény, a világ harmadik legnagyobb sporteseménye, amely egyszerre sok lábon áll, bőven van benne kockázati tényező. Gondoljunk bele, 2187 nevezés érkezett, amely már részvételi rekordnak számít, több mint 100 országból várunk nézőket, 37 fővárosi szállodával állunk szerződéses kapcsolatban, máris 300 ezer jegyet eladtuk, és ez a szám még tovább növekszik.

Egy kis túlzással az egész világ Budapestre figyel, hiszen több, mint egymilliárd ember követi majd a versenyeket a tévében.

Szóval már most bizton kijelenthető, ez az ország valaha volt legnagyobb hatású sportrendezvénye. Ráadásul sokszor a könnyű vagy könnyebb helyett, olyan megoldásokat választottunk, amelyek többletélményt adnak.

Jánosy Károly: Milyenek a megnyitó előtti első reakciók?

Németh Balázs:

Sebastian Coe, a nemzetközi szövetség, a World Athletics elnöke és Jon Ridgeon vezérigazgató már megérkezett, és mindketten nagyon elismerően nyilatkoztak arról, amit láttak.

És még egy visszajelzés, ami talán a vb egészét tekintve apróságnak tűnhet, de számunkra sokat jelentett: egy korábbi tájékoztatónkon a hallgatóság spontán megtapsolta a Hétköznapi Hősök programunkat, mely segítségével féláron juthatnak vb-belépőkhöz azok, akik sportos életmódon folytatnak.

Jánosy Károly: A vélhetőleg sikeresen záruló világbajnokság zárónapján lesz majd pezsgőbontás?

Németh Balázs: Pezsgőt biztosan nem fogok bontani, mert nem szeretem. Nagy, megkönnyebbült sóhajt és a boldogság könnyeit azonban megígérhetem. Hihetetlen sok időt és energiát fektettünk bele a budapesti vb-be.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.