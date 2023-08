Ez is nagyon szép, és hálás feladat. Egy kicsit más szemszögből is láthatom egy ilyen hatalmas verseny előkészületeit, kulisszatitkait. Természetesen korábbi sportolókét nem tudok kibújni a bőrömből, sokszor a versenyző szemével nézem és látom a dolgokat

– nyilatkozta a 888-nak a Baji Balázs.

Jánosy Károly: S hogy látja a magyar esélyeket egy hajdani versenyző? Csak a kalapácsvető Halász Bencében bízhatunk, vagy több kellemes meglepetésben lesz részünk?

Baji Balázs: Kétségtelen, magyar szempontból Halász Bence az egyetlen szinte biztos favorit, de a hazai pálya, a szurkolók biztatása több versenyzőt is hozzásegíthet egy-egy kimagasló eredmény eléréséhez. Például a tavalyi müncheni Eb-n ezüstérmet szerzett 100 gátas, Kozák Lucát, aki óriásit fejlődött az elmúlt években, igaz, nagyon komoly konkurenciával kell szembenéznie a pályán. A hétpróbázó Krizsán Xénia is ott van a legjobbak nyomában, mint ahogy a súlylökő Márton Anita vagy az idén 400 méteren remeklő, ifjú Molnár Attila is meglepetést szerezhet. A 4x400-as férfi illetve a vegyes váltó is döntőbe kerülhet.

Jánosy Károly: Még mindig fáj a szíve, hogy éppen a hazai rendezésű vb-ről volt kénytele lemondani?

Baji Balázs: Egy sérülés azért komoly dolog, két éve akasztottam a szögre a futócipőt, ennyi idő alatt azért sikerült úgymond „elengednem" a vb-t, de természetesen van némi hiányérzet bennem. Annál is inkább, mert keveseknek adatik meg, hogy ilyen gyönyörű környezetben versenyezzenek. Néha azért eszembe jut, hogy mi lett volna, ha ..., de így is nagyon hálás vagyok, hogy legalább szervezőként belülről láthatom a világbajnokságot, így is sok tapasztalatot és élményt szerezhetek, és ha már a pályán nem is, a szélén azért tudok valami tenni a magyar atlétika érdekében.

Jánosy Károly: A legtöbb tudósítás felsőfokú jelzőkkel illeti az új, Nemzeti Atlétikai Központot, amely felveszi a versenyt az etalonnak számító oregoni Eugene-vel. Vagy talán még annál is jobb?

Baji Balázs: Az atléták és más szakemberek visszajelzései alapján elfogultság nélkül mondhatom, a budapesti stadion lekörözi Eugene-t. Ez a létesítmény maga a csoda, nem csupán azért mert a Duna partján fekszik, pazar a kilátás a városra, de azért is, mert például szinte egyedülálló módon bővelkedik minden igényt kielégítő bemelegítő pályákban. Ezt talán egyetlen hasonló atlétikai létesítmény esetében nincs így. Nyolc sávos futó- és több dobópálya áll azok rendelkezésére, akik a stadionban már a közönség előtt mérettetnek meg.

S ha hozzávesszük a fentiekhez a várható jó hangulatot, akkor minden adott ahhoz, hogy minden idők legjobb világbajnokságát rendezhessük meg.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.