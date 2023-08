A vásárlókedv láthatóan nagy, ez is alátámasztja, hogy jók a gazdasági mutatók és az emberek nem teszik félre a pénzt, hanem szívesen ki is adják. Ami nagyon jól esik utazóként, hogy nagyon barátságosak és segítőkészek az orosz emberek. Nem érzékeltetik a nyugatról érkezőkkel, hogy országaink között „feszültség" van. Amikor elmondom, hogy magyar vagyok akkor már mosoly ül az arcokra, mert tudják, hogy országaink a szankciók és a háború ellenére gazdasági és politikai kapcsolatokat ápolnak, főleg azért

mert a magyar kormány tisztában van vele, hogy a háborút csak tűzszünettel és béketárgyalással lehet majd befejezni és csak az az ország lehet sikeres közvetítő a jövőben, aki nem vágta el a diplomáciai szálakat.

A háború Moszkvában a biztonsági előírások terén érződik. Amikor behajtunk a szálloda parkolójába az őrök tükörrel alánéznek a járműveknek, nincs-e mágneses pokolgép aláerősítve. A szállodában, a múzeumokba és a konferencia helyszínén komoly beléptetés van, akárcsak egy repülőtéren. Fegyveres őrök és fémdetektoros kapuk zárják ki a terrortámadást ukrán részről, amelyekre sajnos

volt már példa az elmúlt hónapokban.

A háború is zajlik, az éjszaka folyamán több rakéta talált el egy ukrán bázist Odesszában, ahol tengeri drónok raktára is volt. Lviv környékére több cirkálórakéta csapódott be és semmisített meg katonai célpontokat. Katonai szakértők, akikkel itt beszélgettem, mind úgy vélik, hogy a háború még elhúzódik legalább egy évig az amerikai választásokig. A megoldás egy Joe Biden utáni Amerikában rejtőzhet. Oroszországnak van ideje és képessége folytatni a hadműveletet vélik a helyi katonai és politikai szakértők. A hadiipar is dübörög, jelenleg 3 millió embert foglalkoztat. Az eszközök fejlesztése és gyártása folyamatos.

Az Ukrajnának eljuttatott nyugati fegyverek pedig egyre régebbi gyártásúak, lásd a „Leopard 1-es" harckocsikat.

Azt viszont az orosz fél is elismeri, hogy az ukrán katonák motiváltak és keményen küzdenek. Bátorsággal pótolják az eszközhiányt. Érdekes, de csak elismerő szavakat hallottam az ellenség bátorságáról. Persze mindenki reméli, hogy belátható időn belül véget ér a testvérnépek harca, de ez nagyban múlik az USA-n és nyugat-európai szövetségesein, akik nem engedik meg Kijevnek, hogy tárgyaljon.

- Folytatása következik -