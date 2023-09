Szombaton debütált az RTL Klub "legkülönlegesebb" tehetségkutatója, a Hollandiából importált The Voice. Megnéztük, milyen lett. Spoilerezek: a szerkesztők úgy belebuktak a műsorkészítésbe, mint Karácsony Gergely Budapest városvezetésébe.

Oké. Oké. Beállás. Jól van. Fordul a szék. Oké – szólt a szerkesztők hamisíthatatlanul csilingelő hangja a The Voice coachainak fülébe.

Így folytatták:

Ez az! Küldjétek a talentumot a színpadra. Szuper. Zene. Nórikám, most lassan könnybe lábad a szemed. Igen, szuper. Egy kicsit torzuljon a fejed is... Aha. Több könnyet. Még több könnyet. Engedd szabadjára a benned rejlő tragédiát. Ez az! Sírjál..."

A hang ezt követően arra utasította a grimaszokat vágó, könnyeiben tocsogó Trokán Nórát, aki egyébként remekül lovagol, hogy teljes átszellemültséggel nyomja meg a gombot – azt a nagy piros gombot – majd temesse tökéletesre sminkelt arcocskáját a kezecskéjébe.

Addig nem indulsz a versenyző felé, amíg be nem fejezi a számot"

– szóltak figyelmeztetőleg a fülére.

Eközben a szegény ember, Amerikából importált A$AP Rocky-ja – a.k.a. Manuel – hitetlenkedve csóválta a fejét a gyönyörű hang hallatán, de csak azért sem fordult meg. Curtis és az egyébként tagadhatatlanul nagy művész, Miklósa Erika - Trokán Nórához hasonlóan - viszonylag hamar beadták a derekukat.

Ekkor a füles túlsó végén a szerkesztők újabb utasítást adtak a Trokán Nórának:

Ez az! Most fuss, indulj el a versenyző felé és öleld meg!"

– És Nóri megindult. – Fuss gyorsabban! Nagyon jó!

És Nóri futott, tökéletes sminkje elfolyt, de ahogy kérték szorosan megölelgette a versenyzőt, majd biztosította arról, hogy „nagyon jó volt".

Zajlott mindez: a The Voice első válogatójának 7. percében.

Köszi-puszi – mondja a már mindent látott, Izaurán felnőtt publikum, aztán egy hirtelen mozdulattal elkapcsolt, ezzel az RTL Klub ismételten elveszített egy nézőt.

Erről van itt szó, kérem szépen!

Újfent "minőségi" műsort sikerült a képernyőre tűznie az RTL Klubnak.

A Hollandiából importált tehetségkutató, a The Voice mindössze egy dologban különbözik az X-Faktortól: a versenyző úgy énekli el a dalt, hogy a zsűri hátat fordít neki, és ha tehetségesnek ítélik meg, akkor a coachok közül valaki megfordul, ha nem, akkor sajnos

byebyeAlexhez hasonlóan megy a süllyesztőbe.

Azt hinnénk, hogy az X-Faktor mind a 10 évada elég volt ahhoz, hogy felkutassa a magyarországi tehetségeket, de mint kiderült talentum mindig is van és lesz is – pláne, ha a jelentkezési korhatárt minél alacsonyabbra rakják és gyereket foglalkoztatnak egy fairnek egyáltalán nem mondható produkcióban.

Azért, a szerkesztőknek is lehetne annyi esze, hogy

nem válogatnak be kiskorú gyermekeket egy olyan műsorba, ahol az idegőrlés az alapkoncepció.

De hát, akinek nincsen esze, legyen GPS-e – tartja mondás.

Egyébként meg a The Voice végtelenül unalmas, megrendezett drámákból áll össze, és még erre mondja azt az RTL Klub, hogy „különleges". Mondjuk, csinálhattak volna műsort kútfőből, a két kis kezükkel, de ahhoz gondolkodni kellett volna...

Érthetetlen a zsűri összetétele is.

Az egyetlen szakmailag valóban értékelhető zsűritag a világhírű operaénekesnő, Miklósa Erika, de érdemtelenül minősíti fel zsűritársait: Elsősorban Manuelt, aki minden X-Faktoros tehetséget megelőzve került bele a hírekbe. A fél ország kereste, mert

pénzt lopott a Noé Állatotthontól.

A kis „Manu" a polgárpukkasztáson kívül semmit sem tud felmutatni.

Trokán Nóra is csak azért ül ott, ahol, mert ezelőtt A Tanár című Nagy Ervin-féle sorozatban szerepelt. Hála Istennek színészi „tehetségét" a The Voice coach székében is tudja kamatoztatni: egyébként kiskorában állatorvos szeretett volna lenni. Azt hiszem, mindannyian jobban jártunk volna, ha az állatgyógyászatot választja hivatásként.

Mióta tud egyébként énekelni?

Bezzeg az X-Faktor idejében, amikor még gróf Hörcher László csinálta a nagy bulikat... meg az Alex.

Kár, hogy az RTL Klub lapátra tette.

Ebben az egész Voice-os dologban egyedül csak azt sajnálom, hogy arra nincs lehetőség, hogy megszavazzuk,

melyik zsűritag menjen a francba.