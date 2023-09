Abu Dhabi történelme talán 1761-ben kezdődött el igazán, amikor Shakhbut bin Dhiyab bin Isa Al Nahyan sejk elkezdte egyesíteni az itt élő arab törzseket. Huszonkilenc évvel később Abu Dhabi lett a Bani Yas törzsi konföderáció székhelye. 1820-1853 között a britek, akik protektorátusokat hoztak létre az Arab-félszigeten békeszerződéseket kötöttek Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah and Fujairah sejkjeivel. Ekkor körvonalazódott a ma ismert Egyesült Arab Emirátusok államközösség.

Olajról ekkor még szó sem volt, a fő exportcikkek az igazgyöngy és a datolya volt. Az, hogy óriási olajmezők vannak Abu Dhabi környékén csak az ötvenes-hatvanas években derült ki. Innentől a fejlődés már villámgyorsan ment.

1971-ben Nagy-Britannia kivonta csapatait a térségből és minden gazdasági, politikai és katonai felelősség átkerült az Emirátusokhoz. A jó klíma és az egzotikus kelet elkezdte vonzani a turistákat, még ha az elején nem is olyan számban, mint mondjuk Egyiptomba, amely már az ókori görögök kedvelt úticélja is volt. Az emírek rájöttek, hogy a turizmus is nagyon komoly bevételi forrás lehet. Az Intercontinental volt az első szálloda, amely 50 éve még magányosan tornyosult a sivatagban, de nem sokáig. A nagy szállodaláncok egymás után jöttek Abu Dhabiba és a többi Emirátusba.

A luxus pedig vonzotta a pénzes amerikai és európai vendégeket.

Hamar kiderült, hogy a néhány százezer helyi lakos nem tud elég munkaerőt a piacnak nyújtani, így az Emirátusok megnyitották kapuikat a vendégmunkások számára. Indiából, Sri Lankáról, a Fülöp-Szigetekről és más arab országokból rengetegen jöttek, mivel a fizetés sokszorosa volt az otthoninak. Mára az Emirátusok lakosságának 90 százaléka vendégmunkás. Ez a folyamat nem állt meg, mivel Abu Dhabi sosem készül el.

Elképesztő fejlesztések vannak, például a tengerparton most épül a második mega-lakópark 2000 villával. Az elsőbe már be is költöztek. Új szállodák és turisztikai attrakciók, mint a világ legnagyobb akváriuma a Sea-World szintén rengeteg munkaerőt szippant fel, így a toborzás folyamatos. A helyiek már csak a hadseregben, a rendőrségben és az államigazgatásban dolgoznak. Sokan befektettek és a magas hozamok miatt már nem kell érdemi munkát végezniük. Állampolgárságot szerezni csak úgy lehet, ha valaki elvesz egy helyit és 35 évet eltölt az országban (tehát szinte lehetetlen). Vendégmunkásoknak sem adnak állampolgárságot bármennyi időt is élnek és dolgoznak itt.

Egy a közigazgatásban dolgozó nagyjából 1,5 millió forintnak megfelelő összeget keres, a vendégmunkások ennek töredékét, ám Indiához vagy Bangladeshez képest az összeg elég magas. Jobb szállodák pl., a Hilton fizetik az alkalmazottak lakbérét és buszokkal szállítják őket a munkahelyükre. Ez nagy könnyebbség, mivel így nem kell saját gépkocsit fenntartaniuk. Az adó mindössze 5 százalék, ez érvényes az ingatlanoktól kezdve az élelmiszerekre. Külföldiként a repülőtéren ezt is visszakapod. Az alacsony árak pörgetik a vásárlókedvet és a gazdaságot.

A kormány tisztában van vele, hogy az olaj véges ezért a turizmusra épít. Egyre több attrakciót nyitnak meg legyen az a Warner Brothers filmgyár élményparkja vagy a Ferrari-World a világ leggyorsabb hullámvasútjával mivel ezek egész napos családi programokat kínálnak.

Így az olaj utáni világban is biztosított a jólét.