Demszky Gábor unatkozik tengerre néző horvátországi nyaralójának udvarán, ezért mostanság komolynak szánt üzeneteket oszt meg a nagyvilággal, azokat a baloldalnak címezve.

Az egykori SZDSZ-es főpolgármester néhány nappal ezelőtt visszarepítette az érdeklődőt a szürrealizmus korszakába azzal a képpel, amelyet közzétett. Íme a fotó:

A képen, ha jól sejtem az látszik, hogy Demszky igényes tyubityelkában, amely egy kirgiz viselet, éppen (vélhetően) olívabogyót aprít egy húsklopfolóval. Egy jócskán megcsappant bor, kifogyott műanyagüveg és különféle bögrék társaságában. Hogy mit akar jelenteni ez a fotó és mi köze a hozzácsatolt szövegnek, ember legyen a talpán, aki érteni véli.

Ennyit a képről, most jöhet a szellemi tápláléknak is beillő bejegyzés. Demszky alapállítása az, hogy Karácsony Gergelynek Budapestről kell leváltania az Orbán-kormányt. Méghozzá így:

"Választáson győzni nemigen lehet, úgyhogy szerintem egyetlen út marad, méghozzá a polgári engedetlenségé. Ez pedig arról szól, hogy az ellenzéknek el kellene határoznia azt, hogy nem fogja betartani a szabadságjogokat korlátozó törvényeket."

Vagyis Demszky Gábor az Adria mellől azt üzeni a baloldalnak, hogy sértsék meg a törvényeket, balhézzanak, bomlasszák a rendet, ezzel hátha sikert tudnak elérni.

Nem akarom összezavarni Demszkyt, de a baloldal lényegében 13 éve ezzel próbálkozik és ha az emlékeim nem csalnak, eddig nem túl nagy sikerrel.

Vannak azonban még nagy okosságok. A bukott főpolgármester szerint az is a baloldali győzelem egyik záloga lenne, ha indítana Karácsony Gergely egy budapesti hetilapot. 2023-ban ez szerintem egy nagyon szuper ötlet.

Illetve van itt még valami. Ha megvolt a törvénysértés, meg a hetilap, akkor meg kell kérni, hogy brüsszel is avatkozzon be és segítse hatalomba kerülni Karácsony Gergelyt. Micsoda meglepetés, hogy egy balos megint máshonnan vár segítséget. Úgy tűnik, hogy nem volt elég az amerikai baloldal pénze, kellenek még a brüsszeli elvtársak is.

Végül annyit szeretnék még Demszky Gábornak üzenni, hogy Karácsony Gergely 2018-ban már megpróbálta leváltani Orbán Viktort, de nem sikerült. Sőt, 2022-ben is úgy volt, hogy megpróbálja, de akkor már útközben "elütötte a villamos". Vagyis ameddig Demszky Karácsonyban látja a potenciált, addig rendben vagyunk.