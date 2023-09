Kamala Harris alelnök egy vasárnapi interjú során képtelen volt egyenes és egyértelmű választ adni arra az egyszerű kérdésre, hogy mi az a végső időpont, amíg a demokraták támogatnák az abortusz lehetőségét. Kamalát a ködösítés miatt a napokban egyre több támadás éri, a választók egyenes és egyértelmű válaszokat akarnak.

A „Face the Nation" moderátorával, Margaret Brennannel beszélgetve az alelnököt arról kérdezték, hogy mi a véleménye az abortuszjogokat kodifikáló szövetségi törvényről. Míg az alelnök kitartott amellett, hogy az amerikaiak többsége támogatja ezt, arról már kevésbé beszélt egyértelműen, hogy ő és a pártja hogyan áll ehhez a kérdéshez, pedig eléggé nyílt és egyértelmű kérdéseket kapott:

„Miben hisz? Ön szerint a terhesség melyik hetében kell megszakítani az abortuszhoz való hozzáférést?" – kérdezte Brennan, de az alelnök erre csak ködösítő válaszokat adott:

„Vissza kell állítanunk a Roe kontra Wade védelmét – kezdte Harris. – Nem valami újat próbálunk létrehozni..." – de ekkor Brennan félbeszakította:

„Nos, ez így túl ködös, mert a Roe kontra Wade az életképességről szólt, ez alapján az 24. hétig meg lehetett szakítani a terhességet". Harris azonban nem volt hajlandó válaszolni, csak azt hajtogatta, hogy azzal ért egyet, amivel Joe Biden is, vagyis

azon dolgoznak, hogy visszaállítsák a Roe vs. Wade jogot.

A „Roe vs. Wade" jog vagy ötven évig adott lehetőséget az amerikai nők számára, hogy döntést hozzanak magzatuk életéről, ezt törölték el a tavalyi évben. Az indoklás szerint ma már nem jelenthető ki általános jelleggel, hogy egy nem kívánt terhesség alapvetően és hosszútávon megváltoztatja a leendő anya életét, illetve arra is hivatkoztak, hogy az orvostudomány fejlődésével a magzat hamarabb tekinthető életképesnek, mint ahogy azt a Roe vs. Wade korábban megszabta.

A demokraták azóta is bírálják ezt a döntést és az interjút látva pedig sokan gyanakodni kezdtek a ködösítő válaszok miatt, Stephen Miller, a The Spectator közreműködő szerkesztője is bírálta Harrist:

Harris kap egy egyenes kérdést arról, hogy meddig támogatja az abortuszt, egészen a terhesség melyik hetéig. Nem válaszol"

– írta közösségi média felületein.

Gordana Schifanelli volt marylandi főhadnagyjelölt ezt írta: "Valamilyen bizarr oknál fogva Kamala Harris ötször ismétli önmagát, és nem válaszol a kérdésre. És nem igaz az sem, hogy az én államomban, Marylandben lenne bármi „korlátozás" az abortuszra vonatkozóan".

Az interjú során Brennan szembesítette Harris-t azzal a republikánusoktól érkező váddal, mely szerint a demokraták a születés pillanatáig támogatnák az abortuszt. Bár Harris a vádat „nevetségesnek" nevezte, többszöri kérdezés ellenére sem adott konkrét választ arra, hogy a terhesség hanyadik hetéig is kellene biztosítani ezt a jogot. Szerinte oda kell visszatérni, ahol a Roe kontra Wade jog eltörlése előtt volt Amerika, ez azonban több túlkapásra is lehetőséget adott korábban, az abortuszra, mint jogra egy kész iparág épült, karrierlehetőséget is biztosított, hiszen volt, aki „abortuszkísérőként" kereste a kenyerét, vagyis olyan segítőként, aki abortuszra kíséri a nőket.

Az alelnöknek szegezett kérdések tehát több, mint jogosak, előbb-utóbb nem ússza meg a választ, amire láthatóan sokan kíváncsiak.