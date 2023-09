A 40 fok feletti hőmérséklet Európában nem lenne a legideálisabb, hogy becsöngessenek, de itt a sivatagban már tizenegy éve ez megszokott. Omán legnagyobb egyeteme a Sultan Qaboos, amelyet még maga az uralkodó alapított 1986-ban már évek óta fogad magyar diákokat is, akik otthon már tanultak arabul, de itt, anyanyelvi környezetben szeretnék tudásukat elmélyíteni.

Khalil Al-Rahbi úr, aki az egyetem kommunikációért, kapcsolattartásért és médiamunkáért felelős főmunkatársa elmesélte, hogy 2012-ben az első szemeszterre tizenhárom brit diák jelentkezett, mára pedig ennek a tízszerese a hallgatók száma.

Erre a szemeszterre is jelentkezett két magyar diáklány: Dóri a Corvinus-on hallgat politikai tudományokat és arab nyelvet, Zsuzsi pedig az ELTE hallgatója, arabisztikát tanul mesterszakon. Ő már otthonról hozta a nyelv és az arab kultúra szeretetét, mivel édesapja is ezt a nyelvet tanulta Damaszkuszban. Tanulmányait majd a munkerőpiacon szeretné kamatoztatni, hiszen túl sokan nem választják az arabot.

Dóri utazásai során ismerkedett meg az arab és az iszlám kultúrával. Ő a diplomáciában képzeli el a jövőjét. így az angol és a német mellé megtanulja az arab nyelvet is. Egyre több magyar diák jön Ománba és jelenleg 30 helyi hallgató van magyarországi egyetemeken ösztöndíjasként. Al Rahbi úr elmondta, hogy remek kapcsolat van országaink kormánya között és ebből a diákok is sokat profitálnak.

Az évfolyam igencsak nemzetközi, mivel Ausztráliától, Kolumbián át Oroszországig vannak hallgatók. Ami összeköti őket az a tudás-és kalandvágy. Hosszú időt eltölteni egy idegen nyelvi és kulturális környezetben minden fiatalnak kihívás. Viszont kaland is, mivel az oktatás, nem csak a modern tantermekben és audio-vizuális laborban zajlik, hanem terepen is. A diákok járják az országot, megnézik a nevezetességeket, múzeumokat a természetvédelmi területeket és az idegenvezetés természetesen arabul zajlik. Minden diák kap egy helyi beszélgetőpartnert és egy héten kétszer több órán keresztül gyakorolják az arab társalgást. A kifüggesztett órarend is arabul van, láthatóan még sokan a google fordítóval fejtették meg az első hét programjait.

A tanévnyitót egy orientációs nap követte, amikor bemutatták az egyetem campusát és a tanári kart. Az egyik tanterem úgy van berendezve, mint egy tipikus ománi ház, minden használati tárgyával. Itt a helyi kultúrát magyarázzák el, nem meglepő mód arabul. Az angolt csak végszükségben szabad használni, ha a diák megrekedne egy szónál. Minden nemzetnek be kell mutatnia egy-egy nap a saját kultúráját, nyelvét, népviseleteit, zenéjét és ételeit. Ez bizonyon sütéssel és főzéssel is jár. Viszont csapattá is kovácsolja a szemeszter hallgatóit. Az előző csapat búcsúvideójába összevágták a rengeteg élményt, amelyet a diákok itt szereztek és öröm volt hallani az arab elköszönésüket diáktársaiktól és a tanáraiktól, választékosan, gördülékenyen arabul.

Amit már megtapasztaltam, hogy Omán hatalmas. Magyarországnál nagyjából háromszor nagyobb, ám mindössze 4,8 millió ember lakja. Szultán Qaboos, akiről az egyetemet is elnevezték 1970-2020 között uralkodott. Halála után unokatestvére Haitham ibn Tariq követte a trónon. Szultán Qaboost méltán kedvelik az országban, mivel ő modernizálta az államot, az ő nevéhez köthető a rabszolgaság eltörlése is. Uralkodása alatt szinte eltűnt az analfabetizmus Ománból, fontosnak tartotta a nők részvételét is az oktatásban. Sehol az arab világban nincs annyi írástudó nő, mint itt.