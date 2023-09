Az embercsempészeket csak a pénz érdekli, azt beszedik, majd magukra hagyják a tengeri átkelésre alkalmatlan lélekvesztőkre zsúfolt afrikai migránsokat. Hogy hányan vesznek a habokba senki sem tudja.

Nagyjából 150 kilométert kell megtenni az észak-afrikai partoktól az áhított olasz földig, jó időben, szélcsendben ez kivitelezhető, ám az őszi viharok beköszöntével életveszélyes lesz az átkelés. A bűnözői szervezeteket ez nem érdekli, csak a profit. Sok maffiacsoport állt át a drogkereskedelemről az embercsempészetre, mivel a haszon közel ugyan akkora, de ha elkapják őket az embercsempészetért tized annyi börtönbüntetés jár, mintha heroint csempésznének Közép-Ázsiából.

Lampedusa lakossága 6000 fő, halászatból és turizmusból élnek vagy inkább éltek.

Jelenleg 9000 migráns zsúfolódik össze a piciny szigeten ellehetetlenítve az életet.

Szinte kivétel nélkül húszas éveikben járó fiatal férfiak Nyugat-Afrikából. A partiőrség hajói is szinte óránként futnak be az olasz vizeken begyűjtött migránsokkal, akiket az életveszélyes, gyakran már süllyedő gumicsónakokról mentenek ki. Ennyi migráns számára nincs is kiépített infrastruktúra, sem mosdók, sem alvóhelyek.

Ezért sokan a tengerparton végzik el dolgukat, bűz és szemét mindenütt. A strandra kihúzott migránscsónakok is magukra hagyatva sokasodnak a homokpadokon, az önkormányzatnak sem pénze, sem ideje azokkal törődni. Ők igyekeznek minden migránst regisztrálni, holott mindenki papírok nélkül érkezik, így csak bemondás alapján veszik fel az adataikat.

A munkahelyek hiánya, az etnikai összecsapások és a szegénység a legnagyobb ösztönzők az afrikai fiatalok számára, hogy elhagyják hazájukat. Ám az álmok Európában is hamar szerte foszlanak. A végzettség hiánya és gyakran az analfabetizmus miatt nem tudnak elhelyezkedni.

Igaz sokan nem is akarnak. Barcelonától Rómáig rengeteg afrikai migráns árul utángyártott napszemüvegeket vagy luxustáskák hamisítványait.

A legtöbben ebből és a segélyből tartják el otthon a családjukat, van, hogy 8-10 főt is. Ha ez a pénz sem elég akkor ott vannak a bűnözői csoportok, akiknek mindig szükségük van „friss húsra" leginkább a drogkereskedelem terén. A segélyekre kiadott milliárdok helyett ott helyben, Afrikában kellene munkahelyeket létrehozni, élhetőbb körülményeket teremteni, amelyek ott tartják a fiatalokat. Soros és az NGO-i inkább az pénzelik, hogy az afrikaiak ide jöjjenek, Ursula von der Leyen pedig még mindig biztonságos migrációs útvonalak kiépítéséről beszél, Scholz kancellár szerint a migránsok fizetik a mi nyugdíjunkat, a Frontex pedig számolja, hogy évente hány millióan jönnek át.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Ursula von der Leyen személyesen tekintették meg az áldatlan állapotokat Lampedusa szigetén. Von der Leyen egy „karigeris" mosolyt erőltetett magára és elmondta: "a migráció egy európai probléma és erre egy európai választ kell adni."

Csodás, ezzel már megoldva minden.

Nem hagyta kis a „szolidalitás" szót sem és úgy vélte az lenne a legjobb, ha a többi európai ország is befogadna a migránsokból, akik Olaszországba mennek. Fura, de a határvédelem szót meg sem említette csak egy közös légi járőrözés tervét vetette fel a Földközi-tenger felett. Király ötlet, felülről sokkal egyszerűbb megszámolni a migránscsónakokat.

Legalább pontosabb számaink lesznek jövőre.

Az elmúlt nyolc és fél évben csak Magyarország volt képes megvédeni a határait, pedig érdemes lenne a többieknek is megpróbálni, mert a modell működőképes, csak egy kis jóindulat és szögesdrót kell hozzá vagy adott esetben gyorsnaszádok, amelyek visszafordítják a migránscsónakokat, ahogy ezt Ausztrália is teszi évtizedek óta.