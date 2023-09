Kitört a pesti futball-láz. Az MLSZ közleménye szerint az online árusítás múlt pénteki rajtja után kevesebb mint három órával elfogytak a belépők az október 14-i, Szerbia elleni Eb-selejtező mérkőzésre. Ahhoz képest, hogy tíz évvel ezelőtt, a Puskás Stadionban mindössze 2-3 ezren voltak kíváncsiak az Andorra elleni (2-0) vb-selejtezőre, igazán dicséretes a megnövekedett érdeklődés. Még akkor is, ha többen nyerészkedni akarnak a hazai fociboomon.

Az örvendetes hírnek sajnos ad némi halványszürke árnyalatot, hogy sokan afféle jövedelempótlásként tekintenek a lehetőségre, és borsos feláron adják tovább a megszerzett jegyeket. Hivatalosan négy kategóriában, 6, 10, 18,5 és 21,5 ezer forintért lehetett hozzájutnia meccsjegyekhez. S ugyan a fejenként megvásárolható belépők számát is korlátozzák, azért nem kell a Pentagon honlapjának feltörésében élenjáró hackernek lenni ahhoz, hogy pluszbelépőkhöz jussunk. S persze sokan jutnak is, s ezzel elveszik a lehetőséget azoktól, akik normális, hivatalos áron szerettek volna – családi vagy éppen baráti körben – bejutni a Puskás Arénába.

S mindeközben a „leleményesek" a négy, ötszörös áron próbálnak – valószínűleg sikeresen – túladni a szerzeményeiken.

Az adásvételre szakosodott népszerű portálokon már felbukkantak azok, akik a nepperkedéssel próbálják feltőkésíteni hiányos pénzügyi mérlegüket. A legdurvább talán az a jofogas.hu-n Chris néven elérhető jóember, aki mint jelzi: 4 db jegyet kínál a stadion legjobb részébe (119-es szektor), közvetlenül a játékoskijáró felett. Darabonként 95 ezer forintért. S afféle kedvcsinálónak hozzáteszi. „Magasságban tökéletes, kb. a szektor közepénél. A legeslegjobb hely a stadionban. Névátírás az árban." Fel is tünteti azt a honlapot, ahol a jegyek gördülékenyen beszerezhetők. Az inkriminált portálon egyébként potom 200 ezer forintért is belépőhöz juthatunk. Már aki akar ennyiért belépni.

Szoboszlaiék csak úgy vonzzák a szurkolókat

Ki hitte volna 2013. október 15-én, a Puskásban mintegy 2-3 ezer néző előtt lejátszott Andorra elleni (2-0) vb-selejtező idején, hogy tíz évvel később meggazdagodnak a magyar válogatott meccsén a jegyüzérek. Mellesleg érdemes felidézni, hogy a válogatott 2014-es Üllői útra költözése után azért majd mindig legalább 15 ezren nézték a nemzeti csapatot a Groupama Arénában. Kivételt a 2014-es magyar-orosz meccs (1-2) jelenti, amin csak 4-5 ezren voltak.

A 2015. novemberi magyar-norvég Eb-pótselejtezőre már az élelmesebb jegyüzérek is mozgolódni kezdtek, s az üzlet beindult, mert miután kijutottunk a 2016-os Eb-re, egy Svédország elleni (0-2, 2016. november 15.) hazai meccset leszámítva, ahol „csak" 16 ezren voltak az Üllői úton, mindegyik találkozó telt házas volt. A lendület még egy évvel később is kitartott, a szinte érdektelennek számító évzáró Costa Rica elleni barátságos meccset (1-0) is 10 ezren végigülték.

2018-ban, a fáradt, 30-es pulzusszámmal a kispadon pihenő, belga Georges Leekenst váltó Marco Rossi jött, látott és mindenkit gyorsan meggyőzött. A novemberi észtek (2-0) és finnek (2-0) találkozón még csak fél ház volt a Groupamában, de 2019. márciusában már 20 ezren biztatták a csapatot a vb-ezüstérmes Horvátország ellen aratott 2-1-es siker során. S ha nem jön közbe a Covid-járvány, akkor – a Puskás Aréna 2019. november 15-ei átadása óta szinte minden hazai meccsen – kivétel: San Marino (4-0), 15 ezer, Szerbia (0-1), 30 ezer és Anglia (1-0) 38 ezer néző – közel telt házas stadionban játszottak volna Szoboszlaiék.

A nepperek legnagyobb örömére.