Timika Thomas mindig is arról álmodott, hogy nagy családja lesz, ezért 2019-ben az akkor négy gyermekes családanya úgy döntött, szeretne még egy babát. Timika elmondása szerint nehezen esett teherbe, két méhen kívüli terhessége is volt, ami miatt eltávolították a petevezetékét. Ennek ellenére férjével nem adták fel a reményt, hogy igazán nagy családot vállalhatnak, annak minden lelki és anyagi terhével együtt belevágtak az IVF (mesterséges megtermékenyítés) kezelésbe. Timika át is esett a bonyolult procedúrán, a beültetés után pedig hazaküldték a receptekkel, amiket Timika ki is váltott: azonban amint bevette az első két adagot, már tudta, hogy valami nincs rendben.

Timika hamar görcsölni kezdett és bár tudta, hogy a várandósság elején természetes lehet némi fájdalom, rögtön tudta, hogy nem az történik vele, mint aminek kellene. Timika ezért megnézte a receptre felírt üveget, és kikereste a gyógyszer nevét:

Az első dolog, amit olvastam, az az, hogy abortuszra használják"

– nyilatkozta a 8 News Now-nak.

8 A News Now oknyomozói olyan dokumentumokhoz jutottak, amelyek egyértelműen láttatják, hogyan követett el két technikus és két gyógyszerész egy sor hibát, amelyek aztán ahhoz vezettek, hogy Timika Thomas nem a megfelelő gyógyszert kapta, hanem valami egészen mást, ami lényegében a helyszínen megszakította bimbózó terhességét.

Megölték a babáimat"

– ez volt Timika első gondolata – „Mindkét babámat, hiszen két embriót ültettek a méhembe".

A jelentés szerint egy technikus – tévesen azt gondolva, hogy ismeri az orvos által felírt márka általános nevét – rossz nevet írt be a receptbe. Az egyik gyógyszerész nem vette észre a hibát, egy másik gyógyszerész pedig elmulasztotta tanácsot adni Thomasnak, amikor eljött, hogy átvegye a gyógyszerét.

Thomas panaszt nyújtott be a Nevada State Board of Pharmacy-hoz, amely szeptemberben ülésezett. Miután szívszorító tanúvallomást tett veszteségéről, a két gyógyszerészt pénzbírsággal sújtották, és ideiglenesen felfüggesztették az engedélyüket, amit, ha kifizetik a pénzbírságot és felvesznek pár továbbképzési kreditet, valamint nem követnek el semmilyen bűncselekményt, akkor 12 hónapon belül vissza is állítanak.

A tárgyaláson Timika elmondása szerint a gyógyszerészek ügyvédje bagatellizálta volna az ügyet, az egyik gyógyszerész pedig annyit mondott neki könnyeivel küszködve: „Ez csak egy emberi hiba volt, sajnálom".

Bár már négy év eltelt, de Thomas az ügy feltárásakor azt nyilatkozta: Még ennyi évvel később sem tudta feldolgozni az őt ért veszteséget, úgy érzi, nagy űr tátong benne az elvesztett babák – és valószínűleg a velük együtt elvesztett lehetőség helyén.