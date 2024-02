Ezeken bukhat el egy párkapcsolat

több mint 90%-os pontossággal meg tudja állapítani egy negyedórás felmérés után, hogy az adott pár együtt marad-e vagy sem.

A párok kommunikációjából és testbeszédéből ugyanis ennyi idő alatt egyértelműen kiderül, hogy az érzelmi intelligencia mely szintjén állnak. Márpedig minél magasabb ez a szint, annál jobban megértik, tisztelik és becsülik egymást – ez pedig növeli a valószínűségét annak, hogy együtt élik le életüket. Gottman négy fő viselkedést nevezett meg, melyek, ha jelen vannak a kapcsolatban, akkor azok szinte biztos, hogy annak végét is jelentik majd.

Ezeket a viselkedéseket az Apokalipszis négy lovasának nevezte el. Az első lovas, a kritika: természetesen nem az építő jellegű kritikáról van szó, hanem arról a bántó és mérgező szokásról, amikor a másik viselkedése és tettei helyett az egész lényét, személyét ítéli a másik rossznak. A minősítő, kategorizáló, hibáztató és durva kritika aztán hozza is magával a reakciót, a második lovast, ami nem más, mint a védekezés. Ez a védekezés valójában sokszor egy visszatámadás, ami éppúgy agresszív és romboló, mint a kritika, amire érkezik. A defenzív magatartás nemcsak reakcióként tud jelen lenni, a konstruktív visszajelzésekre is előfordul ez az agresszívan védekező, valójában támadó magatartás. Ez a másik igényeit egy az egyben érvényteleníti és könnyen áldozati szerepet teremt. A harmadik lovas a megvetés: ez több, mint a személy egészét ítélő kritika, a megvetésben a teljes elutasítás, a másik igényeinek abszolút érvénytelenítése és kiforgatása is jelen van. A megvető kommunikációban a másik problémái mindig kisebbnek vannak ábrázolva, gyakori eleme a gúny, ezt pedig sokszor a metakommunikáció is megerősíti pofavágással vagy kifigurázással. A negyedik lovas a falhúzás, vagyis az olyan eltávolodás, mely során a felek nem egymással osztják meg a bensőséges érzelmeiket, ezáltal a határaik is átíródnak, ami aztán az intimitás terén is elakadásokhoz vezethet.