Georg Spöttle: Föld alatti fegyvergyárak és csempészalagutak Gázában

A gyárból az összeszerelt eszközöket az alagútrendszereken keresztül szállították bázisaikra és a harci övezetbe. Hagari mutatott az USA-ban készített aknavetőből kilőhető lőszereket. Ezek csempészútvonalakon keresztül jutottak be az amúgy hermetikusan elzárt Gázai övezetbe. Sok eszközt a tengeren keresztül csempésztek be halászhajókon. Hagari ezt saját hibának tartja, mivel csak szúrópróbaként ellenőrizték a halászhajókat, így azok éveken keresztül rengeteg fegyvert és lőszert csempészhettek be. Találtak robbanóanyagot, amelyet egy dél-izraeli támaszpontról loptak még régebben. A Hamász fegyverszakértői még olyan fel nem robbant tüzérségi lövedékeket újrahasznosítottak, amelyeket az előző összecsapások alatt az izraeli hadsereg lőtt ki, ám ezek nem robbantak fel. Hagari elmondta, hogy átlagban a tüzérségi lövedékek 15 százaléka valamilyen hibából nem robban be. A Hamász ezeket begyűjtötte és felhasználta a tölteteket. Kézifegyverek Iránból először Szudánba lettek szállítva, onnan Egyiptomba és a Színai-félszigeten található csempészútvonalakon át jutottak be Gázába.

Az október óta tartó háború lényegesen meggyengítette a Hamászt, ám harcosaik még így is komoly tűzerővel rendelkeznek, mivel a helyi fegyver- és lőszergyárak feltehetően évek óta működtek, és hatalmas készleteket tudtak felhalmozni.