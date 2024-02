Így izzíthatod fel újra a szikrát a kapcsolatodban

Általánosságban azonban elmondható, hogy a rutinok előtérbe kerülése, a határok fellazulása kiszorítja a vonzalmon alapuló szeretetteljes viselkedést a párok életéből.

Egy-egy érintés, egy meghitt csók vagy egy apró gesztus éppen elég ahhoz a bizonyos szikrázáshoz, de pont ezek az apróságok azok, amik eltűnnek a reggeli kapkodós készülődés, a baba miatt átvirrasztott éjszakák vagy a hétköznapi teendők összesűrűsödése miatt. A határok átalakulása és a hétköznapi élethelyzetek okozta stressz mellett persze figyelembe kell venni azt a szempontot is, hogy a másik kiismerése, a kezdetben vicces vagy aranyos szokások már nem ugyanazt a hatást váltják ki tizen-huszon- együtt töltött év után.

Az ilyen helyzetekben persze szóba jöhet a párterápia, ami módszeresen segíti át a párt az ilyen időszakon, de a kognitív viselkedésterápia módszerei is jól alkalmazhatóak a mindennapokban. A módszer azt a tényt veszi alapul, amely szerint az érzelmeink közvetlenül nem megváltoztathatóak: nem tudunk „nem érezni” valamit, az érzéseink vannak és kész, akkor is, ha azok nyomasztóak. Az érzéseink hatással vannak a gondolkodásunkra és a viselkedésünkre – ezek azonban már változtathatóak tudatosan, a megváltoztatásukkal pedig az érzéseink is változni tudnak. Éppen ezért a tudatosan tervezett programok, melyek a pár kapcsolati ritmusának megfelelnek, az olyan alkalmak, melyek a hétköznapokba is könnyen beilleszthetőek vagy a határok visszaállítása (például, hogy ne lépjen be a fürdőszobába, míg a másik nem végzett), a hálagyakorlatok, az élvezetes tevékenységek fokozása, olyan apró, de tudatosságot igénylő módszerek, melyek már elindíthatják ezt a folyamatot.